Dengeli beslenme hem sağlığa hem okul başarısına yatırım

Okulların açılmasına sayılı günler kala öğrencilerin beden sağlığı ve bağışıklığı için beslenme çantalarının içi gündeme geldi. Türkiye’de her yıl sayısı yüzde 8 oranında artan çocukluk çağı obezitesinin görülme nedenleri arasında, öğünlerin zamanında ve doğru şekilde tüketilmemesi ile sağlıksız besin tercihleri geliyor.

Türk Böbrek Vakfı Başkanı Timur Erk, okul öncesi döneminin sadece kırtasiye ve benzeri hazırlıklardan ibaret olmadığını ve ebeveynlerin beslenme tarzı ve düzeni konusunda çok hassas davranmaları gerektiğini vurguladı. Erk, “Sağlıklı bir beden ve sağlıklı bir yaşam için doğru beslenme alışkanlıkları erken yaşlarda edinilmelidir. Bu süreçte çocukları kendi iradeleriyle baş başa bırakmak yerine onlara örnek olmak ve yol göstermek son derece önemlidir. Yaz ve tatil dönemi sürecince hem ev dışı beslenmenin artması hem de öğün saatlerinin atlanması nedeniyle sağlıksız beslenme süreçlerinin okul döneminde yeniden planlanması gerekmektedir. Sağlıksız besinlere ulaşabilirliğin arttığı günümüz şartlarında, çocuklara rehberlik etmek onlar için yapılacak en büyük yatırımlardan biridir” dedi.

Kahvaltının vazgeçilmezi ‘yumurta’

Diyetisyen Gökçen Efe Aydın ise güne erken saatlerden başlayan çocukların gelişimi ve ders başarıları için kahvaltının önemine dikkat çekerek, “En çok atlanan öğün olan kahvaltının günün başlangıç öğünü olması nedeni ile ebeveynler tarafından hazırlanması gerekir. Ebeveynler bu sorumluluğu yerine getirmeli ve çocuklara kahvaltı etme alışkanlığı kazandırılmalıdır. Bu noktada uğraş verici, maliyetli ve çok çeşitli kahvaltı sofraları yerine besin değeri yüksek klasik kahvaltı tercih edilmeli ve kahvaltının vazgeçilmezi yumurta olmalıdır. Yumurta, vücudun yüzde 100 kullanabildiği harika bir besindir. Kolesterol problemi olmayan çocukların ve yetişkinlerin mutlaka kahvaltılarında yumurta tüketmeleri gerekir. Tavada tüketimde yağ miktarına, haşlanma tüketimde ise pişirme süresine dikkat etmek ve 12 dakikanın üzerinde haşlamamak son derece önemlidir. Kahvaltılarda zeytin, peynir, mevsim yeşillikleri ve esmer ekmek de doğru miktarda tüketildiğinde fayda sağlayacak diğer besinlerdendir" dedi.

Aydın, ara öğünlerini okullarda yapan çocukların ‘abur cubur’ olarak tabir edilen paketli gıdalara ulaşımının sağlıksız beslenmeye ve çocukluk çağı obezitesine sebebiyet verdiğini belirterek, “Çocukların sağlıksız besinlere ulaşmaması için onlara sağlıklı alternatifler sunmak birinci kuraldır. Beslenme çantası hazırlamak ve içerisine şeker, aroma içermeyen süt veya yoğurt gibi süt ürünleri koymak öncelik olmalıdır. Bunların yanı sıra kuru veya mevsiminde taze meyveler ile çiğ kuruyemişler ve sağlıklı sandviçler bulundurmak iyi alternatiflerdendir. Besin çeşitliğinin sağlanması ve öğün atlanmaması da özellikle çocukluk çağı için sağlıklı büyük önem taşır. Öğle arasında okulda yemek yiyen çocukların temiz ve uygun çeşitlilikte sağlıklı yiyeceklere ulaşması da yine ebeveyn kontrolünde sağlanmalıdır. Okul saatleri boyunca son derece hareketli olan ve enerji ihtiyaçlarını sağlıklı yiyeceklerle karşılayan çocukların akademik başarıya, güçlü bağışıklığa ve sağlıklı bir vücuda sahip olmaları mümkündür. Ayrıca, hem beden hem zihin sağlığı için mutlaka yeterli su tüketimine dikkat edilmeli, tuvalet ihtiyacı için su içmekten kaçınılmamalı ve güne su ile başlanıp ne az 8 bardak su tüketmelidir. Bu miktar, hava şartları ve sarf edilen efor ile birlikte artmalı ve vücudun susuz kalmamasına özen gösterilmelidir” dedi.