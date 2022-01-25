Demokratik Sağlık Sen Ankara Üniversiteler Şubesi kuruldu

Demokratik Sağlık Sen Genel Başkanı Togan Demircan, sendika bünyesinde Ankara Üniversiteler Şubesi’nin kurulduğunu açıkladı. Hedeflerinin daha iyi olmak ve örnek sendikacılık yapmak olduğunu vurgulayan Togan Demircan, siyasallaşmış sendikalardan rahatsızlık duyarak ayrılan sağlık çalışanlarının Demokratik Sağlık Sen’i tercih ettiğini söyledi.

Demokratik Sağlık Sen bünyesinde Ankara Üniversiteler Şubesi kuruldu. Demokratik Sağlık Sen Başkanı Togan Demircan, Ankara’ya giderek şube başkanı Gülhanım Özcan ve başkan yardımcılarına yetki belgelerini takdim etti. Şube yönetimine çalışmalarında başarılar dileyen Genel Başkan Togan Demircan, şubenin sendikalarına, üyelerine ve tüm üniversite çalışanlarına hayırlı olması dileğinde bulundu.

“Siyasallaşmış sendikalardan duydukları rahatsızlık nedeniyle Demokratik Sağlık Sen’i tercih ettiler”

Genel Başkan Togan Demircan, siyasallaşmış sendikalardan duyulan rahatsızlığın dışı vurumunu Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi’nde gördüklerini söyledi. Togan Demircan, bu rahatsızlıklar sebebiyle kaybeden taraf olan sağlık çalışanlarının eski sendikalarından ayrıldıklarına vurgu yaparak, “Daha etkin, üye merkezli, ayrıştırmayan, kadının ve kadın temsilci oranının yüksek olduğu, şikayet etmeyen çözüm üreten, sorunlardan nemalanmayan sorun çözen, ayrıştırmayarak birleştiren, samimi davranarak gönülleri fetheden, dernek, vakıf, belli bir zümre veya siyasi görüşün arka bahçesi olmayan, kendilerini yüz binlerle ifade eden sendikaların sunmuş olduğu tüm hizmetleri sunan, mensubu olmayan kişileri yermeyişi gibi farkındalık oluşturan özelliklerimiz nedeniyle arkadaşlarımız Demokratik Sağlık Sen’i tercih ettiler” dedi.

“Hedefimiz daha iyi olmak, örnek sendikacılık yapmak”

Çabalarının diğer kurumlarda olduğu gibi Hacettepe Üniversitesi’nde de yaşanılan sorunların çözümü için muhataplarla çalışanlar arasında daha etkin bir iletişim sağlayarak çözüm önerilerini dile getirmek olduğunu söyleyen Togan Demircan, sözlerine şöyle devam etti: “Tıp fakültesi çalışanlarımıza Demokratik Sağlık Sen’in ve Demokratik Sağlık Sen’li olmanın farkındalığını yaşatmayı amaçlıyoruz. Her ne kadar tıp fakültesinde yapmış olduğumuz teşkilatlanma çalışmalarımız sendikal manada birilerini rahatsız etmiş olsa da biz kimseyi rakip olarak görmüyoruz, hedefimiz daha iyi olmak, örnek sendikacılık yapmak.”

Demircan ayrıca, Aralık ayında Türkiye Büyük Millet Meclisi’nde (TBMM) görüşülürken yeniden bir düzenleme yapılmak üzere bütçe görüşmelerinin sonrasına bırakılan mali haklara ilişkin düzenlemenin parti grupları tarafından tekrardan ele alınmasını talep etti. Demircan, şehir hastanelerinin yerleşim bölgelerinin dışında yapılması nedeniyle ulaşım ve konut ihtiyacı doğduğunu ve Toplu Konut İdaresi (TOKİ) marifetiyle öncelikli olarak evi olmayan sağlık çalışanlarına olmak üzere konut projeleri yapılmasını istediklerini ifade ederek, “Örneğin; İzmir’in Bayraklı ilçesinde inşaatı devam eden şehir hastanesine yakın bölgede böyle bir proje yapılabilir” diye konuştu.