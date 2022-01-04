Demircan: “Yetkili sendikalar çalışanların haklarını koruyamıyor"

Demokratik Sağlık Sen Genel Başkanı Togan Demircan, 2022 yılında memur maaşlarına yapılacak olan zam kararı görüşmelerinde, yetkili sendikaların memurların hakkını savunamadığını söyledi. Demircan, “Bu sendikalar özgür iradeleriyle bırakın eylem yapmayı basın açıklaması dahi yapamaz hale gelmişlerdir” dedi.

2022 yılında uygulanacak enflasyon farkı oranının Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından belirlenmesinin ardından Bakanlar Kurulu tarafından da verilen 2.5 puanlık zam oranıyla toplamda memur maaşlarına 30.5 puan olarak yansıtılacağı duyurulmuştu. Demokratik Sağlık Sen Genel Başkanı Togan Demircan da konuyla ilgili açıklamalarda bulunarak zam kararı görüşmelerinde masada bulunan sendikalara tepki gösterdi.

Togan Demircan, Türkiye’deki sendikaların çalışanların mali ve sosyal haklarını koruyamadığını söyledi. Demircan, memurların toplu sözleşmeden memnun olmadığını belirterek, “İğneden ipliğe her şeye en az yüzde 50 zam yapılmışken, memur enflasyon oranının dahi altında zam alacakken ve hatta o zamlı maaş eline geçmeden ne kadarının eriyeceğini bilemezken, nasıl olur da memur kardeşimiz bu oranlardan memnuniyet duyar? Acaba yetkili sendika temsilcileri, aylık 34 bin TL olan maaşlarına gelen yüzde 30.5’lik zam oranıyla maaşlarının 44 bin 370 TL olmasıyla mı kıyas yapıyorlar? Burada bir tezat yok mu? Temsil ettiği kitle asgari ücret kadar aylık alırken, temsil edenler tam on katı maaş alıyor. Burada bir sakatlık yok mu?” dedi.

Demircan: “Bu sendikalar bırakın eylem yapmayı basın açıklaması dahi yapamaz”

Demircan, sendikaların toplu sözleşmede imza atılan yüzde 5’e ek olarak Bakanlar Kurulu tarafından yüzde 2,5 verilen zam oranına sahip çıkmasının tüm kamu görevlilerine bakış açısını ortaya koyduğunu ifade etti. Demircan, sözlerini şöyle sürdürdü: “Yani bu sendikalar diyorlar ki; ‘Siz enflasyonun altında ezilin sesiniz çıkmasın.’ Biz de kamu görevlilerine diyoruz ki; ‘Yetkili Konfederasyon hakkaniyetle temsil kabiliyetini kaybetmiştir.’ Bu nedenle mevcut üyelerinin sendikalarını yeniden değerlendirmeleri gerekmektedir. Bugün memurun bu halde olmasında o sendikalara üye olan kamu görevlisi arkadaşlarımızın da katma değerleri olduğunu unutmamaları gerektiğini düşünüyorum. Askıda eylem kararlarıyla, yemek aralarında yapılan basın açıklamalarıyla, dilek temenni sendikacılığıyla gelinen nokta budur. Bu sendikalar özgür iradeleriyle bırakın eylem yapmayı basın açıklaması dahi yapamaz hale gelmişlerdir. Böyle mi memurun hakkını arayacaklar? Enflasyon farkını bir zam olarak kabul eden sendika mı hak arayacak?”