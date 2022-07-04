Demircan: "Enflasyon farkının bir zam gibi dillendirilmesi talihsizce"

Demokratik Sağlık Sen Genel Başkanı Togan Demircan, “Yetkili konfederasyon tarafından her fırsatta ‘enflasyon farkı’nın bir zam oranı gibi dillendirilmesini talihsiz açıklama olarak kabul ediyoruz” dedi. Başkan Demircan ayrıca, sağlık çalışanlarına verilen ücretsiz ulaşım hakkının 30 Haziran tarihinde bitmesi üzerine İzmir Büyükşehir Belediyesi ile görüştüklerini, ücretsiz ulaşım hakkının devam etmesini veya sağlık çalışanlarına indirimli ulaşım hakkı tanınmasını talep ettiklerini söyledi.

Memur maaşlarına yapılan iyileştirmeler hakkında da konuşan Başkan Togan Demircan, enflasyon farkının bir zam olmadığını defalarca söylediklerini belirterek, “Yetkili konfederasyon tarafından her fırsatta ‘enflasyon farkı’nın bir zam oranı gibi dillendirilmesini talihsiz açıklama olarak kabul ediyoruz. Bugün temel tüketim ürünlerinin tamamı çok değil altı ay öncesi ile kıyaslandığında aradaki farkı görmemek gerçekleri değiştirmiyor. Bugün seyyanen zam diyor yetkili sendika ama oranını açıklamıyor, talep miktarını belirtmiyor. Neden Ağustos 2021’de seyyanen zam talebinden vazgeçtiğini açıklayamadıkları gibi. Toplu sözleşme hükmüne göre yapılacak zam yüzde 7’dir” dedi.

“Sendikaları büro görevlileri bayram ikramiyesi alabiliyorken, neden kamu çalışanları almıyor”

Memurların enflasyon altında ezilmesini artık bir kenara bıraktıklarını söyleyen Togan Demircan, sözlerini şöyle sürdürdü: “Önümüz bayram kaç devlet memuru memleketine gidebilecek? Kaç memur kurban kesecek? Kaç memur çocuğuna bayramlık alabilecek? Kaç memur bayrama cebinde bin lira ile girecek? Kaç memur tatile gidebilecek? Memur konut veya otomobil satın alabiliyor mu? Memuru temsil eden sendikaların ofislerinde çalışan büro görevlileri bayram ikramiyesi alırken, temsil edilen kamu çalışanları neden bayram ikramiyesi almıyor? Bir acı gerçek de şikayet eden, kendi durumuna üzülen, geçim sıkıntısı çeken ama halen bu sendikalardan medet uman yaklaşık bir buçuk milyon kamu görevlisinin olması. Sarı sendikaların sayesinde sağlıktan eğitim kurumlarına, marketten beyaz eşya satıcılarına kadar birçok firma ile üyelerimize yönelik indirim sözleşmeleri imzalamak zorunda kaldık."

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca’nın geçtiğimiz günlerde hekimlerle toplantı yaptığını ve yapılacak olan iyileştirmeleri merakla beklediklerini vurgulayan Demircan, “Ancak sağlık çalışanlarını temsil eden birçok sivil toplum örgütü var, keşke on binlerce sağlık çalışanı temsil eden sivil toplum örgütlerinin de görüşleri alınsaydı. Dilek ve temenni sendikacılığından öteye gidemeyen iki sendikanın sağlık çalışanlarını temsil etmediğinin artık kabul edilmesi gerekiyor. Bugün var olan sorunların kaynağında aslında bu sendikalar var” diye konuştu.

Büyükşehir belediyeleri tarafından pandemi sürecinde sağlık çalışanlarına verilen ücretsiz ulaşım hakkının 30 Haziran tarihinde son bulduğuna değinen Demokratik Sağlık Sen Genel Başkanı Togan Demircan, İzmir Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Barış Karcı’yı ziyaret ederek geçmiş dönemdeki destekleri için teşekkür ettiklerini, ücretsiz ulaşım hakkının devam etmesini istediklerini değilse de sağlık çalışanlarına indirimli ulaşım hakkı talep ettiklerini söyledi.