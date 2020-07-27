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Demba Ba: 'Planlarım arasında Ayasofya’da namaz kılmak var'
Medipol Başakşehir’in golcü oyuncusu Demba Ba, planları arasında Ayasofya’da namaz kılmak olduğunu söyledi ve kendisini görmek isteyen herkesi de Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi'nde beraber namaz kılmaya davet etti.
Sağlık 27.07.2020, 15:46 27.07.2020, 15:50
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Süper Lig’de 2019-2020 sezonunun şampiyonu olan Başakşehir’de bu başarının önemli mimarlarından biri de Senegalli golcü Demba Ba. Kritik maçlarda attığı goller ve kazandırdığı puanlarla dikkatleri üzerine çeken 35 yaşındaki oyuncu, elde ettikleri şampiyonluktan kariyer planlamasına, takımın eski teknik direktörü Abdullah Avcı’dan geçtiğimiz günlerde ibadete açılan Ayasofya Camii’ne kadar birçok konuda İhlas Haber Ajansı (İHA) muhabirine açıklamalarda bulundu.
"Hak edilmiş bir şampiyonluk"
Öncelikle şampiyonluk hakkındaki görüşlerini ve hislerini dile getiren Ba, "Bence büyük bir başarı. Birçok şeyin toplamı aslında. Baktığınız zaman şu andaki teknik ekibin bunda çok etkisi var. Ama aynı şekilde burada çalışan eski teknik ekibin de katkısı var. Çok çalışma ve çok emek karşılığında kazanılmış, hak edilmiş bir şampiyonluk" ifadelerini kullandı.
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