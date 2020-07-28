DEĞERSİZLİK DUYGUSU NEDİR? NASIL KURTULUNUR ?

Değersizlik duygusuna sahip olan kişi kendisini diğer insanlarla karşılaştırır ve diğerlerinden daha aşağıda gibi hisseder. Çevresindeki insanların düşüncelerini çok fazla önemser ve toplum içindeki değerini çok fazla küçümseme eğilimindedirler. Değersizlik duygusu yaşayan insanlar sosyal ilişkilerinde de çok fazla taviz verebilirler. ''Hayır'' demek istediği konularda “ hayır” diyemezler. Çünkü kabul görmeyeceklerini düşünürler. Aynı zamanda bu duygu sosyal fobi şeklinde de kendisini gösterebilir. Bu yüzden yeni ortamlara girmekten , oldukları yerden ilerlemekten ve adım atmaktan çekinirler.

DEĞERSİZLİK DUYGUSU VE ÖZGÜVEN

Değersizlik duygusuyla birlikte özgüven eksikliği de hissedilebilir. Özgüven eksikliği çocukluk anılarımızdan veya çocukken yaşadığımız travmalardan kaynaklı olabilir. Bu nedenle içimizdeki çocuğu keşfetmeli ve şemalarımızı tanırsak değersizlik duygusuyla birlikte özgüven eksikliğiyle de baş edebiliriz.

DEĞERSİZLİK DUYGUSUNDAN NASIL KURTULUNUR?

Değersizlik duygusuyla baş edebilmek için öncelikle bu duyguyu hissetmemizi sağlayan nedenleri bulmamız ve onlarla barışık olmamız gerekir. Mesela bu duyguya sahip olmamızı hissettiren bir geçmişimiz varsa , geçmişimizle barışmalıyız. Şuana odaklanmalıyız. Şuana odaklanmak içinde kendi davranışlarımızın sorumluluğunda olmalıyız. Değersiz hissetmemizin başlıca sebeplerinden biri de ; herkes tarafından sevilmek istememizdir. Bizi sadece kendimiz olduğumuz için seven insanlarla vakit geçirdikçe “ değersizlik” hissimizde azalacaktır. Kendimizdeki “mutluluk” kavramını da gözden geçirebiliriz. “Ben nasıl mutlu olurum ?”, “Başkalarından onay alarak mı , yoksa kendimi geliştirerek mi ?” gibi sorularla düşüncelerimizi değiştirebilir ve mutluluğun sadece onay almak ve iltifat almak olmadığını kendimize söyleyebiliriz.