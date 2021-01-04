DEĞERSİZLİK DUYGUSU İLE NASIL BAŞ EDİLİR ?

Değersizlik duygusu ve kendini değerli hissetmek birçok insan için önem taşır.Kendini değersiz hisseden kişi toplum içerisinde ya da içsel olarak kendini önemsiz görür ve varlığının bir değer taşımadığına inanır.Ancak aslında “Hiç kimse sizin izniniz olmadan, size kendinizi değersiz hissettiremez.” Bu söz öyle doğru bir söz ki, size kim ne söylerse söylesin, size her kim ne yaparsa yapsın eğer sizde “Ben değersizim” inancı yoksa kimse sizi değersiz hissettiremez.

“Mesajıma cevap vermedi acaba bana kırıldı mı?” “Yoldayken karşılaştık bana baktı ama selam vermedi acaba görmemezlikten mi geldi?” “Bana tip tip bakıyor acaba neyimi beğenmiyor?” “Çaya davet ettim kabul etmedi acaba benden hoşlanmadı mı?” “Acaba” diye devam eden o iç sesleriniz aslında zihninizde barındırdığınız olumsuz düşüncelerinizdir. Olumsuz düşünceleriniz size kendinizi olumsuz hissettirir.Olumsuz düşünceleriniz ve duygularınız davranışlarınızı hatta hayata bakışınızı olumsuz etkiler. Aslında bunların tüm sorumlusu kendinizin nasıl olduğunuza inandığınız ile ilgilidir. Yani kendi benlik şemanızın “değersiz biriyim, sevilebilir biri değilim” olduğu inancıyla ilgilidir.O halde tedaviye bu inancı değiştirmekle başlayın. Bunun yolu da; olumsuz düşünceleriniz zihninize geldiğinde onları geri göndermekten geçer. Yani yolda karşılaşmış olduğunuz dostunuzun size baktığı halde selam vermemesini, görmemiş olabilir diyerek olumlu düşünmenizle bu tedavi mümkündür. O halde ne yapmalıyız? Bardağın boş tarafına değil dolu tarafına bakarak bana neden eksik su koydu demeyip beni de düşündü diyerek olumlu düşünmeli ve olayları kendimize bağlamamalıyız.Unutmayın insanı olaylar üzmez, olaylara bakış açısı üzer.