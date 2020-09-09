DEFORME OLMUŞ KARINA KALICI ÇÖZÜM !

Karın germe nedir?

Karın germe, göbek deliği altı ile pubis dediğimiz kıllı genital alanın üzerindeki bölgede oluşan deri bolluklarının, oradaki yağ dokusu ile birlikte karından uzaklaştırma işlemidir. Bu sorun genellikle kadın ya da erkek fark etmez aşırı kilo vermiş kişilerde oluşabilir. Yapılan spor ile sarkmış deriyi toplamak mümkün olmaz.

Kadınlarda özellikle ikinci doğumdan sonra o bölgede kalıcı bir deri bolluğu oluşabilir. Yine bunu da sporla toplamak mümkün olmaz. Kadınlarda ayrıca o bölgedeki deride büyük oranda çatlaklar yüzünden derinin yüzeyinde de kötü bir görünüm olabilir. “Bu durum karın germe işlemi ile kısmen düzeltilebilecek bir durumdur” diyen Dr. Defne Erkara, “ancak bu yöntemle göbek deliği üstü çatlaklar gitmez” diye ifade etti.

Karın germe ile birlikte kombine edilebilecek işlemler

Kilosu normal olan, bel bölgesinde aşırı bir yağ birikimi olmayan kadın ya da erkek hastalarda sadece karın germe işlemi ile güzel bir karın görüntüsü elde etmek mümkündür. Kilosu biraz daha fazla olan kişilerde bel ya da göbek deliği üzerinden ya da sırt bölgesinden de yağ alınarak daha fazla incelme sağlanabilir. Bu işlemlerle birlikte, popo bölgesinde küçüklük ya da hafif sarkma belirtisi olan kişilerde, popoya bir miktar yağ enjeksiyonu ile popo şekillendirilmesi mümkün olabilir.

Karın germe süreci

Karın germe sadece kendisi 2 saat kadar süren bir işlemdir. Yapılan liposuction sayısına göre bu süreye birkaç saat daha eklenebilir. Hasta hastanede bir gece kalır, ertesi gün çoğunlukla öğleden sonra taburcu olması mümkün olur. Karın germe sırasında özellikle kadınlarda plikasyon işlemi dediğimiz, karın duvarındaki kas bolluğunu sıkılaştırarak adeta bir iç korse şeklinde toparlanmasını yapıyoruz. Böylece karın dokusu önde durmamış oluyor. Bu da kalıcı bir işlem ve karına daha estetik bir görüntü vermektedir.

Dr. Defne Erkara,karın germe hastalarına ameliyat sonrası bir hafta süreyle istirahat öneriyor. Beslenmesine dikkat etmesinin gerekli olduğunu vurguluyor. Korse giyilmesi bir ay süreyle yapılmalıdır. Mümkünse bir aydan sonra da geceleri çıkartıp gündüzleri de yine 1-2 hafta daha giyilirse o bölgedeki lenf drenajı düzelene kadar hasta daha rahat edecektir. Sonrasında da bir takım lenfatik el masajı ya da cihazlarla yapılan masajlar öneriliyor. Kontroller genellikle ilk hafta, birinci ay, altıncı ay gibi yapılmaktadır

Karın germe sonrası iz için dikkat edilmesi gerekenler

Karın germe sonrası en önemli husus özellikle ilk bir ayda karın bölgesinde kilot içinde kalacak cerrahi skarın yani izin gerginliğe maruz kalmaması, oranın güzel korunması gerekiyor. İz kremlerinin, silikon bant tedavilerinin izi düzeltmek amacıyla ya da daha iyi sonuca ulaştırmak amacıyla düzgün bir şekilde en az altı ay uygulanması gerekmektedir. Bunlara dikkat eden ve bir takım kronik hastalıkları olmayan, sigara içmeyen ya da iz iyileşme kapasitesi kötü olmayan (ki herkesin iz iyileşmesi farklıdır) kişilerde gayet güzel, hiç rahatsız etmeyecek bir izle bu olayı halletmek mümkündür.