Defalarca tedavi gördü, 14 yıllık hasreti Diyarbakır’da son buldu

Mardin’de yaşayan 32 yaşındaki Emine Araç, 14 yıldır çektiği evlat hasretine Diyarbakır’da son verdi. Anne olmak isteyen Araç, defalarca başarısız gördüğü tedavinin müjdesini Diyarbakır’da aldı.

Mardin’de yaşayan 32 yaşındaki Emine Araç, 14 yıllık evlat özlemiyle birçok kliniğe başvurdu. 3 tüp bebek 3 başarısız aşılama olan Araç, umudunu kaybettiği sırada arkadaş tavsiyesiyle Diyarbakır’da Kadın Doğum ve Tüp Bebek Uzmanı Prof. Dr. Hakan Çoksüer’e başvurdu. Detaylı inceleme sonrası 5 aşamalı tedavisine başlanan anne adayı, histeroskopi ve laparoskopik ameliyatı olduktan sonra 3’lü kombine tedavisi olan ve her hastada uygulanan PRP, akupunktur ve fitoterapi tedavilerini de ekleyerek müjdeli haberi aldı. Gebelik kesesini gören Araç, gözyaşlarını tutamazken, evlerindeki matem havasının bayram havasına döndüğünü kaydetti.