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Dar ve sivri burunlu ayakkabılar şekil bozukluğuna sebep oluyor

Özel Doruk Sağlık Grubu Yıldırım Hastanesi Ortopedi ve Travmatoloji hastalıkları uzmanı Op. Dr. Cahit Koçak, sıkı, dar, sivri burunlu ayakkabıların uzun süre giyilmesinin ‘Halluks Valgus’ olarak tanımlanan ayak başparmağının dışa doğru eğilmesine sebep olabileceğini ve baş parmak tarak kemiğinin ayağın iç kısmına doğru çıkıntı oluşturabileceğini söyledi.

Sağlık 08.01.2021, 10:26
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Dar ve sivri burunlu ayakkabılar şekil bozukluğuna sebep oluyor

Özel Doruk Sağlık Grubu Yıldırım Hastanesi Ortopedi ve Travmatoloji hastalıkları uzmanı Op. Dr. Cahit Koçak, sıkı, dar, sivri burunlu ayakkabıların uzun süre giyilmesinin ‘Halluks Valgus’ olarak tanımlanan ayak başparmağının dışa doğru eğilmesine sebep olabileceğini ve baş parmak tarak kemiğinin ayağın iç kısmına doğru çıkıntı oluşturabileceğini söyledi.

Ayak başparmağı çevresinde genellikle ağrılı olan kemik çıkıntısının şişlik, kızarma ve iltihaplanma yapabileceğini belirten Op. Dr. Cahit Koçak, “Bu durumdaki hastalar, ayakkabı giyme ya da yürüme sırasında ağrı, baş parmak çevresi ya da diğer parmaklarda nasır oluşumundan şikâyet ederler. Hatta ileri derece şekil bozukluğunda ayağın ayakkabıya girememesi ya da olduğunda çok daha geniş bir ayakkabı kullanımı gerekliliği oluşabilir. Ayrıca, hastalık genellikle bayanlarda görüldüğü için kozmetik bozukluklar önemli bir şikâyet sebebidir” dedi.

Ayak başparmağının dışa doğru eğilmesi ve baş parmak tarak kemiğinin ayağın iç kısmına doğru çıkıntı oluşturmasının genetik sebeplere bağlı olabileceğini de sözlerine ekleyen Özel Doruk Sağlık Grubu Yıldırım Hastanesi Ortopedi ve Travmatoloji hastalıkları uzmanı Op. Dr. Cahit Koçak, “Ergenlik döneminde görülen ‘Halluks Valgus’ hastalığında bazı farlılıklar bulunur. Bu tip ‘Halluks Valgus’ hastalığında genellikle 10-15 yaş aralığında klinik bulgular başlar, genellikle genetiktir ve ailede başka kişilerde de bu rahatsızlık mevcuttur. Bu tip genellikle sıkı-dar ayakkabı uzun süre giymek ile ilişkili değildir. Tedavisinde ileri yaşta görülen ‘Halluks Valgus’ hastalığına göre bazı farklılıklar vardır ve tedavi süreci genellikle daha uzun sürelidir. Tekrarlama yani nüks ihtimali daha fazladır” şeklinde konuştu.

Halluks Valgus rahatsızlığı ileri derecede değilse ameliyatsız tedavi edilebilir diyen Op. Dr. Cahit Koçak açıklamasını şöyle sürdürdü:

“Şekil bozukluğu ileri derecede ise ameliyat tercih edilir. Çok çeşitli ameliyat teknikleri bulunan bu hastalıkta ameliyat öncesi çekilen ayak röntgenlerine göre şekil bozukluğunun derecesi, şekil bozukluğunun kaynağı (tarak kemiklerinden mi ayak parmak kemiklerinden mi kaynaklı bozukluk olduğu) belirlenir. Bunlara göre ameliyat öncesi planlama yapılır. Ameliyat bu planlamaya göre; şekil bozukluğunun bulunduğu bağlarda (tendon ve ligamentler) ve kemiklerde düzeltici işlemler yapılır. ‘Halluks Valgus’ hastalığı cerrahi tedavisi genellikle ağrının azalması, şekil bozukluğunun düzeltilmesi açısından başarılıdır. Bu başarı, hastanın iyileşme süreci boyunca hekimin tavsiyelerine uyma ve sonrasında uygun ayakkabı tercihine bağlıdır. Tekrar sıkı-dar ayakkabı giymek şekil bozukluğunun tekrarlamasına neden olabilir.”
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