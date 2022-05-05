Dar ayakkabı tercihi düztaban ve mantar enfeksiyonlarına neden olabiliyor

Son zamanlarda artan düztaban ve mantar enfeksiyonlarıyla ilgili Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Uzman Dr. Emine Kolu, uyarılarda bulundu. Dr. Kolu, küçük ve sert tabanlı ayakkabı seçimlerinin düztaban ve mantar enfeksiyonlarının başında geldiğini söyledi.

Son zamanlarda artan ayak şikayetleriyle ilgili hastanelere başvuran hastaların birçoğunda sonradan oluşan düztaban ve mantar enfeksiyonlarıyla ilgili uzman doktor uyarıda bulundu. Kronik süreçte sert tabanlı ayakkabıların seçiminden kaynaklı düztabanlığın oluştuğunu kaydeden Memorial Dicle Hastanesinde görevli Uzman Dr. Emine Kolu, dar ve normal ayak numarasından daha küçük ayakkabıların giyilmesi ise sıkıştırılmış alanda parmak şekli bozukluğu ve buna bağlı terlemeden kaynaklı mantar enfeksiyonlarının oluştuğunu ifade etti.

Sonradan oluşan düztabanların bazı kas hastalık gurupları, kronik süreçte uygun ayakkabı seçimi yapılmamış ise sonradan gelişen düztaban gibi ayak hastalıklarıyla karşılaşabileceğini aktaran Dr. Kolu, “Aslında düztabanlık ayağın iç aksinin yüksekliğinin azalması ya da tamamen kaybolmasıdır. Topuk, ayağımızın 1. ve 5. parmağı arasında ciddi bir denge mekanizması vardır. Düz tabanlı hastalarda ise bu denge mekanizmasının bozulmasından dolayı ayağı bütün yükü iç kısmına yönlendirmiş oluruz. Aynı topuklu ayakkabılarda da bunu yaparız. Topuğun ani yükseklikten ani inişe geçmesinde ön ayağın ve parmakların öne doğru sıkıştırılması ve parmaklarda şekil bozukluklarının olması ön ayak yapısının tamamen bozulması ve hastanın sıklıkla ön ayak ağrısıyla bize başvurmasını sonuçlandırır” dedi.

“Sık ayakkabı parmak bozukluğu ve mantar enfeksiyonu oluşturabilir”

Mevsimsel terlik ve sandaletten ayakkabı geçişlerinde numaraların tekrardan gözden geçirilmesi gerektiğini, daha önce giydikleri ayakkabıların dar gelmesiyle yarım numara büyük tercih edilmesi gerektiğini kaydeden Kolu, parmak bozuklukları ve mantar enfeksiyonuna karşı tedbir olduğunu vurguladı. Dr. Kolu, “Yaz dönemlerinde açık ayakkabılar ya da yüksek ve alçak topuklu terlik ve sandalet dediğimiz ayakkabılar tercih edilmektedir. Sandaletlerinde ayak tabanı çok sert olmaması ve ağırlık, hastanın kas bozukluğu ve yorgunluğu oluşturmaması için bir seçim olabilir. Sürekli terlik kullanan hastalarda da ayakkabıya geçişlerde numarasını biraz daha dikkatli bir şekilde tercih etmesi gerekir. Bizim için ideal olan en uzun parmak ile ayakkabının uç noktasından 1-2 santim boşluk bulunması iyi bir seçidir. Ayağı çok büyük olduğu için normal ayakkabı numarasından 1-2 numara alt tercih eden hasta guruplarında ise parmakta, tırnakta şekil bozuklukları görülebiliyor. Küçük bir alanda parmakların sıkıştırılması terleme ve bunlara bağlı olarak gelişen mantar enfeksiyonları çok sık rastladığımız durumlardır” diye konuştu.