Danimarka’da Coronapas programı başladı

Danimarka, yeniden açılma sürecine geçişi kolaylaştırmak için Coronapas programını başlatarak, Avrupa’da Covid-19 pasaportu kullanacak ilk ülke oldu.

Dünya genelinde korona virüs salgını ile mücadele devam ederken, ülkelerin salgına yönelik kısıtlamaları hafifletme ve yeniden açılma sürecine ilişkin hazırlıkları da sürüyor. Danimarka’da yeniden açılma sürecine geçişi kolaylaştırmak için Coronapas programı dün itibariyle başlatıldı. Böylece Danimarka, Avrupa’da Covid-19 pasaportu kullanacak ilk ülke oldu. Yetkililer, Coronapas programı ile kuaför ve güzellik salonları da dahil belirli işletmelerin müşterilere yeniden açılmasının sağlanacağını kaydetti. Programın, aşılanma verilerine göre kademeli olarak önümüzdeki Mayıs ayı içinde restoran, kafe, müze, tiyatro ve sinema gibi diğer işletmeleri de kapsayabileceği belirtildi. Danimarka’da başlatılan Coronapas programının seyahati kapsamadığı da ifade edildi.

Hem mobil cihazlardan uygulama olarak hem de kağıt doküman formunda kullanılabilmesi planlanan Coronapas uygulamasının yaz sonuna kadar yürürlükte kalacağı bildirildi. Coronapas adlı Covid-19 pasaportunu alabilmek için ise kişilerin her iki aşı dozunu yaptırmaları, korona virüsü 12 hafta önce geçirmiş olmaları ya da son 72 saat içinde testlerinin negatif çıkması gerekiyor.

Danimarka hükümeti tarafından programa ilişkin yapılan açıklamada, “Coivd-19 pasaportu, bir vatandaşın aşılanmış olduğunu, daha önce enfekte olarak bağışıklık kazandığını veya son 72 saat içinde yaptırdığı testin negatif çıktığını gösteren bir belge” denildi.

Danimarka Adalet Bakanlığı, Coronapas’i olmayan kişileri kabul eden işletme sahiplerine, 400 Euro’dan 6 bin Euro’ya kadar para cezaları uygulanabileceğini açıkladı.