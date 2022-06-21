Damar tıkanıklığınız varsa mutlaka okuyun...

İŞLENMİŞ ET

Sosis, salam veya sucuk gibi işlenmiş etler, kalp ve damar sağlığınız için en tehlikeli besinler arasında yer alır.

Fakat uzun süre tüketilen zararlı yiyecekler, periferik arter hastalığı dahil birçok rahatsızlığa karşı sizi açık hale getirir.

GIDALAR NASIL DAMARLARIN TIKANMASINA NEDEN OLUR?

Kolesterol, genellikle periferik arter hastalığına katkıda bulunan en önemli faktörlerden biridir. Özellikle işlenmiş ve yüksek yağ içeriğine sahip yiyecekler tüketmek, damar iç duvarlarında kolesterol plakların gelişmesine neden olur.

Fakat kolesterol plakları, testlerle çok kolay bir biçimde tespit edilemeyebilir.

YİYECEKLER BU HASTALIĞI NASIL ETKİLER?

Sodyum, doymuş yağlar ve şeker içeriği yüksek gıdalar, yüksek tansiyon ile birlikte plak oluşumuna da zemin hazırlar.

Bu ilişkinin sonucunda damarlarda potansiyel olarak periferik arter hastalığı gelişir. Bu nedenle hangi yiyeceğin tıkanmış damarlara neden olduğunu ve neler tükettiğinizi bilmek önemlidir.

Kolesterol plakları, vücutta uzun yıllar boyunca kalır. Bu nedenle kalp krizi, felç veya ampütasyon riski gibi hayatı tehdit altına alan hastalıkların riskini azaltmak için sağlıklı beslenmek önem taşır.

DAMAR TIKANIKLIĞINA NEDEN OLAN BESİNLER

ŞEKER, YAĞ VE TUZ

Yüksek miktarda tüketilen tuz, şeker, doymuş yağ ve rafine karbonhidrat kalp krizi veya felç riskinde artışa neden olur. Bunları düzenli olarak tüketmekten kaçındığınızda atardamarlarda tıkanma riskini büyük oranda azaltabilirsiniz.

KIRMIZI ET

Çok fazla dana eti veya kuzu eti gibi kırmızı et tüketimi de kalp hastalığı ve diyabet riskini artırıyor. Bunu sebebi; kolesterolü artıran doymuş yağ oranı yönünden oldukça yüksek olmasıdır.

ASİTLİ İÇECEK

Az miktarda şeker tüketmek büyük zararlara neden olmasa da bir bardak asitli içecek günlük tüketiminizin çok üzerinde şeker barındırır.

Bu nedenle asitli içecekler, daha fazla kilo aldırır ve obez olma, tip 2 diyabet, yüksek tansiyon ve kalp hastalığı riskini artırır. Ayrıca bu içecekler, kilo alımının yanı sıra felç ile de ilişkilendiriliyor.

UNLU MAMÜLLER

İlave şeker yönünden fazla zengin olmaları, kilo alımına neden olur. Üstelik daha yüksek trigliserit seviyeleri ile bağlantılı olması, kalp hastalığına da yol açar.

PİRİNÇ, BEYAZ EKMEK VE MAKARNA

Beyaz undan yapılmış ekmek ve makarnanın yanı sıra pirinç, sağlıklı lifleri, vitaminler ve minerallerden arındırılmış bir şekilde sunulur.

Rafine tahıllar, vücudun yağ olarak depoladığı şekere dönüşür. Rafine tahıllar yönünden yüksek bir diyet, kalp hastalığı ve tip 2 diyabet ile bağlantılı olan göbek yağının en büyük sebebi olabilir.

PİZZA

Pizza, doğru yöntemlerle yapıldığında sağlıklı bir besin olabilir. Fakat hazır ve dondurulmuş pizzalar, genellikle yüksek miktarda sodyum, yağ ve kalori içerir.

Hazır pizza yerine taze pişen bir pizza istiyorsanız, sipariş verirken ince ve kepekli bir hamur, az peynirli ve bol sebzeli olarak tercih edebilirsiniz. Böylece hem lezzetli hem de sağlıklı bir pizza yiyebilirsiniz.

TEREYAĞI

Tereyağı, her ne kadar sağlıklı olsa da doymuş yağ oranının yüksek olması kolesterolünüzü de yükselterek kalp-damar sağlığını tehlikeye atar.

Bu nedenle tereyağı kullanım oranını azaltmanın yanı sıra zeytinyağı gibi bitkisel yağlar tercih edilebilir.

AROMALI YOĞURTLAR

Yoğurt, doğal ve sade olarak tüketildiğinde, en sağlıklı besinler arasında yerini alır. Fakat aromalı yoğurtlar, kilo alımı, yüksek tansiyon, iltihaplanma gibi süreçleri tetikleyerek damarlarınızda tıkanmaya neden olabilir.

PATATES KIZARTMASI

Yapılan çalışmalardan biri, haftada 2 ila 3 kez patates kızartması tüketenlerin erken ölme olasılığının çok daha yüksek olduğunu ortaya koydu.

KIZARMIŞ TAVUK

Kızarmış tavuk, en sevilen besinlerden biri olarak kalori, yağ ve sodyum yönünden oldukça fazla içeriğe sahiptir.

KONSERVE ÇORBA

Çorbalar, yüksek protein ve lif elde etmenin en iyi yollarından biri olarak görülse de hazır çorba tercihi, yüksek tansiyon, kalp krizi, felç ve kalp yetmezliğine neden olabilen çok miktarda sodyum içerir.

DONDURMA

Dondurma, ferahlatıcı bir lezzet olsa da yüksek miktarda doymuş yağ, kalori ve şeker oranın yönünden yüksektir. Bu nedenle kilo alımına neden olur. Üstelik trigliseritlerinizi yükseltebilir. Kalp krizine neden olabilir.

PATATES CİPSİ

Patates cipsi, kilo alımına en çok katkıda bulunan besinlerden biridir. Ayrıca doymuş yağ oranın yüksek olmasıyla birlikte damarlardaki en büyük tehdidi barındıran tuz oranı yönünden de oldukça fazladır.

SAĞLIKLI DİYETE RAĞMEN DAMAR TIKANIKLIĞI NEDEN OLUŞUR?

50 yaşın üzerinde olmak

Tütün ürünlerini kullanmış veya halen içiyor olmak

Plak birikiminiz yukarıdaki risk faktörleri tarafından tetikleniyorsa, periferik arter hastalığınız çok şiddetli hale gelirse başka yardıma ihtiyacınız olabilir.

Neyse ki, hareketliliği artırmak ve kalp krizi, felç veya kangren riskinizi azaltmak için kısmen veya tamamen tıkanmış arterleri açmak için cerrahi olmayan bir seçenek var.

Damarları tıkayan yiyecekleri tanımak harika bir başlangıç olsa da, plak oluşumunun ilerlemesini yavaşlatmak şu anda bulunduğunuz aşamaya bağlıdır.