Dalmış Beauty’den yaşlanma karşıtı bakım önerisi

Dalmış Beauty yetkilisi ünlü tasarımcı Mehmet Sait Dalmış, yaşlanma karşıtı bakım olarak bilinen hydrafacial uygulamasını kliniklerinde başarıyla uyguladıklarını söyledi.

Dalmış Beauty yetklisi Dalmış, yaşlanma karşıtı bakımla ilgili açıklamalarda bulundu. Cilde bakım yapmanın ve önem vermenin hep hayatlarında olduğunu kaydeden Dalmış, ’’Özellikle son yılların teknolojik yükselmeleri sayesinde cilt bakımları alanında inanılmaz devrimler yaşanmaktadır. Bu önemli cilt bakımlarından biri de hydrafacial uygulamasıdır. Hydrafacial, yaşlanmaya karşıt çok etkili bir bakım uygulamasıdır. Bu uygulama ile birlikte cilt kendini yeniler ve sürekli genç kalır. Cilde büyük ölçüde fayda sağlayan hydrafacial uygulaması 30-45 dakika arasında değişkenlik gösteriyor. İşlem tamamen ağrısızdır. Hydrafacial uygulaması bazı aşamalardan oluşur. Öncelikle cilde derin ve yoğun bir temizleme yapılır. Daha sonra, asit peeling uygulanır ve cildin ihtiyaç duyduğu serumlar deri altına iletilir. Sonrasında çeşitli vitaminlerle cildin nemlendirme işlemi yapılır. Uygulamanın son aşamasında ise led ışık uygulaması yapılır. Bu uygulama, kırışıklıkları giderir, ince çizgileri yok eder. Ayrıca derinlemesine bir nemlendirme sağlar. Güneşin neden olduğu lekelerde de oldukça etkili olur. Bunların yanı sıra, siyah noktaların giderilmesinde de etkilidir. Ciltteki gözenekleri sıkılaştırıp, canlandırır ve cildin tonunu düzenli hale getirir’’ dedi.