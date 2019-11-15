Daikin 'Sensira' split klima ile "doğru hava"

İklimlendirme sektörünün inovatif markası Daikin, çevre dostu ve yenilikçi ürünleriyle sektöre yön vermeye devam ediyor. Kasım ayından itibaren tüketiciyle buluşan yeni ürün ‘Sensira Split Klima’ üstün özellikleri ve alışıldık Daikin kalitesi ile segmentinde çok önemli bir boşluğu doldurmaya hazırlanıyor.

Kapasite aralığı çok daha geniş olan Sensira, 2.0, 2.5, 3.5, 5.0, 6.0 ve 7.1 kW olmak üzere 6 ayrı kapasite ile sektörün en geniş çözüm aralığını tek modelde sunuyor. ‘Fısıltıdan daha az’ anlamına gelen 20 desibel ses basıncıyla muadillerine göre en sessiz çalışma performansına sahip olan cihaz kullanıcılara büyük konfor sağlıyor. Ilıman iklim bölgesinde A+++’a kadar ısıtma verimliliğine ulaşan Sensira, bu özelliği ile Ege ve Akdeniz gibi bölgelerde kış aylarında ısınma için çok verimli bir çözüm olarak dikkat çekiyor. Segmentine göre üstün verimlilik değerleri sunan Sensira, tüketicinin ısıtma için ayrı, soğutma için ayrı çözümler aramasına ‘ekonomik’ bir çare olarak öne çıkıyor.

ÇEVRECİ VE YERLİ MALI

Daikin’in Hendek’teki fabrikasında üretilen Sensira, TOBB onaylı “Yerli Malı Belgesi” almaya hak kazanan ürünlerden biri. Kalitesi ve sağlamlığı ile dünyanın güvenini kazanan Daikin, bu özelliğini sürdürülebilir kılmak için bütün üretimlerinde PDS adı verilen markaya özgü üretim sistemi standartlarını uyguluyor. Dolayısıyla Daikin markalı ‘yerli’ üretim bütün cihazlar bu kriterlere uygun olarak üretiliyor.

Konfor, kalite ve verimliliği bir arada sunan Sensira, aynı zamanda yeni nesil soğutucu akışkan R32 ile çalışıyor. Düşük GWP (küresel ısınma potansiyeli) değerine sahip olan R32 çevreci bir gaz olmanın yanı sıra daha yüksek enerji verimliliği de sağlıyor.

Birçok üstün özelliklere sahip olan Daikin Sensira Split Klima sunduğu 5 farklı fan kademesiyle konforun yanı sıra ‘doğru hava’yı mekanlara taşıyor. Ürünün ‘Güçlü Mod’ özelliği ise 20 dakikada hızlı ısıtma ya da soğutma yapılabilmesini sağlıyor. ‘Konfor Modu’ sayesinde hava üfleme panjurunu otomatik olarak ayarlayan Sensira, soğutma modunda havayı yukarıya, ısıtma modunda ise aşağıya doğru üflüyor. Uzaktan kumanda üzerinden günün farklı saatleri için programlanabilme özelliği taşıyan Sensira, bekleme modunda çalışırken sadece 1 W enerji tüketiyor. Cihaz, enerji tasarruflu olmasıyla da beğeni topluyor.

Sensira, kontrolün kendisinde olmasını sevenler için opsiyonel olarak gelen Wi-Fi bağlantısı ile Android ve IOS işletim sistemli cihazlarda kullanılmak üzere ücretsiz uygulama seçeneği de sunuyor. Bu sayede dileyen kullanıcılar tablet ya da akıllı telefonlarıyla cihazı kontrol edebiliyor.

Segmentinin en verimli ürünlerinden biri olan Daikin Sensira Split Klima, yıl sonuna kadar 6 YIL GARANTİLİ olarak tüketiciyle buluşuyor.