Galeriler Videolar Yazarlar
İstanbul 19°
kapalı
GÜNCEL EKONOMİ DÜNYA OTOVİTRİN LOJİSTİK TEKNOLOJİ TURİZM SAĞLIK ETKİNLİKLER İŞ DÜNYASI EKOVİTRİN 2019 EKOVİTRİN 2018
BİST
105239
ALTIN
270.540
DOLAR
5.7399
STERLİN
7.4171
EURO
6.3387

Daikin 'Sensira' split klima ile "doğru hava"

Daikin, yerli üretim ‘Sensira’ ile split klima gamını genişletiyor. Geniş ürün gamıyla iklimlendirme alanındaki her ihtiyaca uygun çözümler üreten Daikin, yeni ürünü ‘Sensira Split Klima’ ile fark yaratıyor. Ilıman iklim bölgelerinde A+++’a kadar ısıtma verimliliğine ulaşan Sensira, bu özelliğiyle soğutma becerisinin yanı sıra Ege ve Akdeniz gibi bölgelerde kış ayları için ısıtmada da verimli bir çözüm olarak öne çıkıyor. Segmentinin en sessiz split klimalarından biri olan Sensira, Daikin Üretim Sistemi Standartları (PDS)’na sadık kalınarak Hendek Fabrika’da ‘yerli’ olarak üretiliyor.

Daikin 'Sensira' split klima ile "doğru hava"

Daikin, yerli üretim ‘Sensira’ ile split klima gamını genişletiyor. Geniş ürün gamıyla iklimlendirme alanındaki her ihtiyaca uygun çözümler üreten Daikin, yeni ürünü ‘Sensira Split Klima’ ile fark yaratıyor. Ilıman iklim bölgelerinde A+++’a kadar ısıtma verimliliğine ulaşan Sensira, bu özelliğiyle soğutma becerisinin yanı sıra Ege ve Akdeniz gibi bölgelerde kış ayları için ısıtmada da verimli bir çözüm olarak öne çıkıyor. Segmentinin en sessiz split klimalarından biri olan Sensira, Daikin Üretim Sistemi Standartları (PDS)’na sadık kalınarak Hendek Fabrika’da ‘yerli’ olarak üretiliyor.

15 Kasım 2019 Cuma 11:37
1241 Okunma
Daikin 'Sensira' split klima ile "doğru hava"

İklimlendirme sektörünün inovatif markası Daikin, çevre dostu ve yenilikçi ürünleriyle sektöre yön vermeye devam ediyor. Kasım ayından itibaren tüketiciyle buluşan yeni ürün ‘Sensira Split Klima’ üstün özellikleri ve alışıldık Daikin kalitesi ile segmentinde çok önemli bir boşluğu doldurmaya hazırlanıyor.

Kapasite aralığı çok daha geniş olan Sensira, 2.0, 2.5, 3.5, 5.0, 6.0 ve 7.1 kW olmak üzere 6 ayrı kapasite ile sektörün en geniş çözüm aralığını tek modelde sunuyor. ‘Fısıltıdan daha az’ anlamına gelen 20 desibel ses basıncıyla muadillerine göre en sessiz çalışma performansına sahip olan cihaz kullanıcılara büyük konfor sağlıyor. Ilıman iklim bölgesinde A+++’a kadar ısıtma verimliliğine ulaşan Sensira, bu özelliği ile Ege ve Akdeniz gibi bölgelerde kış aylarında ısınma için çok verimli bir çözüm olarak dikkat çekiyor. Segmentine göre üstün verimlilik değerleri sunan Sensira, tüketicinin ısıtma için ayrı, soğutma için ayrı çözümler aramasına ‘ekonomik’ bir çare olarak öne çıkıyor.

ÇEVRECİ VE YERLİ MALI

Daikin’in Hendek’teki fabrikasında üretilen Sensira, TOBB onaylı “Yerli Malı Belgesi” almaya hak kazanan ürünlerden biri. Kalitesi ve sağlamlığı ile dünyanın güvenini kazanan Daikin, bu özelliğini sürdürülebilir kılmak için bütün üretimlerinde PDS adı verilen markaya özgü üretim sistemi standartlarını uyguluyor. Dolayısıyla Daikin markalı ‘yerli’ üretim bütün cihazlar bu kriterlere uygun olarak üretiliyor.

Konfor, kalite ve verimliliği bir arada sunan Sensira, aynı zamanda yeni nesil soğutucu akışkan R32 ile çalışıyor. Düşük GWP (küresel ısınma potansiyeli) değerine sahip olan R32 çevreci bir gaz olmanın yanı sıra daha yüksek enerji verimliliği de sağlıyor.

Birçok üstün özelliklere sahip olan Daikin Sensira Split Klima sunduğu 5 farklı fan kademesiyle konforun yanı sıra ‘doğru hava’yı mekanlara taşıyor. Ürünün ‘Güçlü Mod’ özelliği ise 20 dakikada hızlı ısıtma ya da soğutma yapılabilmesini sağlıyor. ‘Konfor Modu’ sayesinde hava üfleme panjurunu otomatik olarak ayarlayan Sensira, soğutma modunda havayı yukarıya, ısıtma modunda ise aşağıya doğru üflüyor. Uzaktan kumanda üzerinden günün farklı saatleri için programlanabilme özelliği taşıyan Sensira, bekleme modunda çalışırken sadece 1 W enerji tüketiyor. Cihaz, enerji tasarruflu olmasıyla da beğeni topluyor.

Sensira, kontrolün kendisinde olmasını sevenler için opsiyonel olarak gelen Wi-Fi bağlantısı ile Android ve IOS işletim sistemli cihazlarda kullanılmak üzere ücretsiz uygulama seçeneği de sunuyor. Bu sayede dileyen kullanıcılar tablet ya da akıllı telefonlarıyla cihazı kontrol edebiliyor.

Segmentinin en verimli ürünlerinden biri olan Daikin Sensira Split Klima, yıl sonuna kadar 6 YIL GARANTİLİ olarak tüketiciyle buluşuyor.

Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Medical Park “Şans Ver” projesi ile organ bağışına çağırıyor
Medical Park “Şans Ver” projesi ile organ bağışına çağırıyor
YESAV: Türkiye’nin sağlıkta inovasyon hikayesini yazmak mümkün
YESAV: Türkiye’nin sağlıkta inovasyon hikayesini yazmak mümkün
Her 40 saniyede bir inme vakası görülüyor
Her 40 saniyede bir inme vakası görülüyor

Galeriler Videolar Yazarlar Röportajlar
    Copyright © 2019 - Tüm hakları saklıdır.

    FABRİKALAR CAD. NO.1 D.2 BEŞYOL-FLORYA/İSTANBUL

    0212 426 88 00 pbx

    Copyright © by ekovitrin.com / haber@ekovitrin.com

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim