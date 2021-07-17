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Dağda rahatsızlanan çobanın imdadına ambulans helikopter yetişti

Elazığ’da dağda hayvanlarını otlattığını sırada rahatsızlanan 60 yaşındaki Sami Aydemir için sağlık ekipleri seferber oldu. Sağlık çalışanlarının 3 saat yürüyerek ilk müdahalesini yaptığı Aydemir, ambulans helikopterle hastaneye kaldırıldı.

Sağlık 17.07.2021, 08:06
Dağda rahatsızlanan çobanın imdadına ambulans helikopter yetişti
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Elazığ’da dağda hayvanlarını otlattığını sırada rahatsızlanan 60 yaşındaki Sami Aydemir için sağlık ekipleri seferber oldu. Sağlık çalışanlarının 3 saat yürüyerek ilk müdahalesini yaptığı Aydemir, ambulans helikopterle hastaneye kaldırıldı.

Olay, Kovancılar ilçesi Yukarı Demirci köyü mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, dağda hayvanlarını otlattığı sırada rahatsızlanan Sami Aydemir (60), 112’yi arayarak haber verdi. Sağlık çalışanları ulaşımı bulunmayan dağda yoğun uğraşlar sonucu yürüyerek 3 saat sonra Aydemir’e ulaşıp ilk müdahalesini yaptı. Ardından haber verilmesi üzerine olay yerine ambulans helikopter sevk edildi.

Helikopter ile alınan Aydemir, Fethi Sekin Şehir Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.
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