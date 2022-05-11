Daday Ballıdağ Yaşlılar Oteli ve Sağlık Merkezi'nin temeli atılıyor!

Gün Medya Grubu (GMG) iştiraklerinden Tez Madencilik tarafından ihalesi alınan Daday Ballıdağ’a 500 milyon TL’lik bir yatırım yapılacak. Gün Medya Grubu Onursal Başkanı Cengiz Aygün, “Yıllardır atıl durumda olan ve Kastamonu’nun gündemini meşgul eden bu önemli tesisin yeniden hayat bulması için 2020 yılında başlayan mücadelemizde önemli bir virajı inşallah döneceğiz” dedi.

Yıllarca atıl durumda kalan ve Kastamonu gündeminden hiç düşmeyen Daday Ballıdağ Hastanesi binasının yerine inşa edilecek Daday Ballıdağ Yaşlılar Oteli ve Sağlık Merkezi’nde (Geriatri Merkezi) temel atma töreni cuma günü saat 14.00’de gerçekleştirilecek.

Gün Medya Grubu (GMG) iştiraklerinden Tez Madencilik tarafından ihalesi alınan Daday Ballıdağ’a 500 milyon TL’lik bir yatırım yapılacak.

1954 yılında Türkiye’nin en büyük ikinci göğüs hastalıkları hastanesi olarak yapılan ve yaklaşık yarım asır hizmet veren Daday Ballıdağ Göğüs Hastalıkları Hastanesi, 2005 yılında kapılarını kapatmış ve adeta kaderine terk edilmişti. 2005 yılında hastane önce SSK’dan Sağlık Bakanlığı’na devredildi. Bakanlık hastaneyi, 49 yıllığına Hacettepe Üniversitesi’ne kiraladı ve Hacettepe Üniversitesi, hastanede gerekli yatırımı yapamayacağını belirterek Orman Genel Müdürlüğü’ne devretti. Orman Genel Müdürlüğü tarafından 14 Aralık 2020 tarihinde yapılan ihaleyi Aygün ailesinin sahibi olduğu Tez Madencilik kazanmıştı. Projesini Kastamonulu iş insanı Ahmet Erkutoğlu’nun sahibi olduğu AE Mimarlık’ın yaptığı Daday Ballıdağ Yaşlılar Oteli ve Sağlık Merkezi inşaatının yaklaşık 2 yıl içerisinde tamamlanması bekleniyor.

Konu ile ilgili olarak değerlendirmelerde bulunan Gün Medya Grubu (GMG) Onursal Başkanı Cengiz Aygün, “Yıllardır atıl durumda olan ve Kastamonu’nun gündemini meşgul eden bu önemli tesisin yeniden hayat bulması için 2020 yılında başlayan mücadelemizde önemli bir virajı inşallah döneceğiz. Cuma günü gerçekleştireceğimiz temel atma töreniyle birlikte çalışmalarımıza hız verecek ve kısa bir süre içersinde Daday Ballıdağ Yaşlılar Oteli ve Sağlık Merkezi’ni yaklaşık 500 milyon TL’lik bir yatırımla vatandaşlarımızın hizmetine sunacağız. Temel atma törenimize bütün vatandaşlarımızı bekliyoruz” dedi.