D vitamini eksikliği hakkında bilmeniz gerekenler

D vitamini metabolizmamızda birçok reaksiyonda görev alan önemli bir vitamin, aynı zamanda hormondur. Diyetisyen ve Beslenme Uzmanı Berrin Yiğit, D vitamini neden önemli? Eksikliğindeki belirtiler neler? Nasıl yükseltebilirim? Sorularının yanıtlarını paylaştı.

D vitamininin rolü

• D vitamini kalsiyum ve fosfor metabolizmasında görev alarak sağlıklı kemikleri ve dişleri destekler. Çocuklarda raşitizm ve yetişkinlerde osteoporuzun önlenmesinde oldukça etkilidir.

• D vitamini antioksidan bir vitamin olup bağışıklığın güçlenmesinde görevlidir. Vücudu grip ve soğuk algınlığı gibi birçok hastalıktan korur.

• Sağlıklı bir gebelik ve bebeklik dönemi için oldukça kıymetlidir.

• İnsülin seviyeleri ve diyabet yönetimine katkı sağlar.

• Beyin ve sinir sistemi sağlığını destekleyerek ruh halini düzenler ve depresyon riskini azaltır.

D vitamini eksikliği nedenleri

• Güneş’ten yararlanamama: Eksikliğin en büyük nedeni Güneş’ten alınan UVB ışınlarına yeterince temasın olmamasıdır.

• Koyu ten rengine sahip olma: Ten rengi koyulaştıkça, açık ten rengine sahip bireylere kıyasla vücutta daha az D vitamini üretilir.

• Kapalı alanda yaşama: Gün içerisinde zamanının büyük bir kısmını kapalı alanda yaşayanlar D vitaminin ana kaynağı olan Güneş’e daha az maruz kaldıkları için yetersizlikler oluşur.

• Obezite: Çalışmalar obez bireylerin daha fazla D vitamini eksikliği yaşadığını göstermektedir.

D vitamini eksikliği belirtileri

• Yorgunluk, halsizlik ve enerjisizlik

• Kemik ve sırt ağrısı

• Duygu durumu bozuklukları ve depresyona yatkınlık

• Saç dökülmesi ve seyrelmesi

• Kas ağrısı ve krampların oluşu

• Daha yavaş kilo verme veya verememe

• Sık sık yaşanılan baş ağrısı

• Üşüme ve ısınamama

D vitamini kaynakları

D vitamini besinlerde az bulunun ve ana kaynağı Güneş olan tek vitamindir. Besinsel olarak bakıldığında en iyi kaynakları; balık, yumurta, et, karaciğer, süt ve süt ürünleri, tereyağ, maydanoz, tatlı patates, yulaf ve mantardır. Ancak sadece yiyeceklerle yeteri kadar D vitamini almak mümkün değildir. Yeterli ve dengeli beslenerek hem D vitamini seviyenize, hem de sağlığınıza destek olabilirsiniz.

D vitamini eksikliği tedavisi

Tedavi beslenme, takviye suplementler ve Güneş ışığına maruz kalma ile D vitamini almayı içerir. Bu noktada doktorunuza danışarak en uygun şekilde ilerleyebilirsiniz. Güneş ışığı ve d vitamini vücudumuzun hastalıklara ve enfeksiyonlara karşı dirençli olmasını sağlar.

Korona virüs ve D vitamini

Tüm dünyayı etkisi altına alan covid-19 pandemisi devam etmekte ve bu konuda çok fazla çalışma yapılmaktadır. Pandeminin başından beri uzmanların üzerinde durduğu en önemli konulardan biri ise D vitamini ve korona virüs arasındaki ilişkidir. D Vitamini, bağışıklık sistemimizin en önemli parçalarından biri olan beyaz kan hücrelerinin etkinliğini artırır. Böylece D vitamini seviyesi ile covid-19’a yakalanma, hastalığın seyri ve şiddeti arasında bir bağ olduğunu düşünülmüştür. Chicago Üniversitesi Tıp araştırmacıları tarafından yapılan bir çalışmada D vitamini seviyesi düşük olan bireylerin normal seviyede olanlara göre virüse yakalanma risklerinin 2 kat daha fazla olduğu bulunmuştur. Diğer çalışmalarda ise D vitamini seviyesinin normal aralıkta olması hastalığın insidansını ve şiddetini daha olumlu etkilediği, yoğun bakıma girme ihtimalini azalttığı ve ölüm oranını düşürdüğü gözlemlenmiştir. Ancak şu anda kanıta dayalı bir öneri bulunmamaktadır. D vitamini eksikliği konusunda risk grubunda olan sigara ve alkol kullananlar, yaşlı bireyler ve kronik hastalıkları olanlara takviye verilmesi uygun olduğunu düşünülmektedir. D vitamini seviyesi normal olan bireylerin ise takviye almasına gerek görülmemiştir. Daha net konuşabilmek için çok daha fazla araştırmaya ve çalışmaya ihtiyaç vardır. Yine de doktorunuza danışarak eksikliğini gidermenizde fayda vardır.

(KAYNAK: fitnews.com.tr)