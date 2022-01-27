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Cüzzam hastalığı geri kalmış bölgeleri tehdit ediyor

Medline Adana Hastanesi Dermatoloji Uzmanı Dr. Nalan Kükürt, cüzzamın genellikle dünyanın geri kalmış ülkelerinde; daha çok kırsal bölgelerdeki yoksul ve sağlık hizmetlerinden yeterince yararlanamayan kesimlerde yoğunlaştığını söyledi.

Sağlık 27.01.2022, 11:43
Cüzzam hastalığı geri kalmış bölgeleri tehdit ediyor

Medline Adana Hastanesi Dermatoloji Uzmanı Dr. Nalan Kükürt, cüzzamın genellikle dünyanın geri kalmış ülkelerinde; daha çok kırsal bölgelerdeki yoksul ve sağlık hizmetlerinden yeterince yararlanamayan kesimlerde yoğunlaştığını söyledi.

Geçmişte büyük bir sosyal yara olan, ancak günümüzde bile hala kökü tam olarak kazınamamış cüzzam hastalığına dikkat çekmek için her sene ocak ayının son pazar günü “Dünya Cüzzam Günü” olarak anılıyor ve çeşitli etkinlikler düzenleniyor.

Dünyada yaklaşık 4 milyon, ülkemizdeki ise 2 bin 500 civarında cüzzam hastası olduğunun tahmin edildiğini söyleyen Medline Adana Hastanesi Dermatoloji Uzmanı Dr. Nalan Kükürt, cüzzam hakkında bilgiler verdi.

Cüzzamın (Lepra) deri ve sinir sistemini tutarak belirtilerini gösteren, kronik seyirli bir enfeksiyon hastalığı olduğunu anlatan Dr. Nalan Kükürt, “Dünya Sağlık Örgütü’nün verilerine göre dünyada her yıl yaklaşık 200 bin yeni cüzzam vakası tedavi altına alınıyor. Vakalar genellikle dünyanın geri kalmış ülkelerinde; daha çok kırsal bölgelerdeki yoksul ve sağlık hizmetlerinden yeterince yararlanamayan kesimlerde yoğunlaşıyor. Bu bölgelerde ise çok çocuklu, tek odada barınan, aynı kaptan yemek yiyen, yetersiz ve tek tip beslenen, bağışıklık direnci düşük kimselerde yaygınlaşıyor. Hastalık bebeklik çağından ileri yaşlara kadar her iki cinste ve yaşta görülebiliyor” dedi.

Hastalığın tek taşıyıcısı insan

“Verem hastalığına yol açan basille hemen hemen aynı türde olan bu mikroba karşı doğal bağışıklığımız bulunmuyor. Bu nedenle cüzzam mikrobu taşıyan bir hastayla uzun süreli ve yakın temas sonucunda hastalığa yakalanmak mümkün olabiliyor” diyen Dr. Nalan Kükürt, cüzzamın tek taşıyıcısının insan olduğunu belirterek şunları söyledi:

“Cüzzam hala bildirimi zorunlu bulaşıcı hastalıklar listesinde yer alıyor. Birçok hastalıkta olduğu gibi cüzzamda da erken teşhis ve sonrasında doğru tedavinin uygulanması önem arz ediyor. Hastalık bir antibiyotik kombinasyonu ile tedavi ediliyor. Tipik olarak, aynı anda 2 veya 3 antibiyotik kullanılıyor. Tedavi genellikle 1 ila 2 yıl sürüyor.”

Geç kalınırsa kalıcı sakatlıklar gelişebiliyor

Teşhisi gecikmiş veya hiç tedavi almamış hastalarda 10-15 yıl sonra sakatlıklar gelişebileceğini anlatan Dr. Nalan Kükürt, “Hastaların ilk teşhis ve tedavisi deri hastalıkları uzmanları tarafından yapılır. Aynı verem tedavisinde olduğu gibi birden fazla ilaçtan oluşan kombine tedavi ile en fazla 2 yıl içinde hastalar tamamen iyileşebilirler. Tedavide etkin ilaçların varlığı ve bulaşıcılık hali baskı altına alınabildiğinden hastalar sadece ön tedavi için hastaneye yatırılırlar. Meydana gelmiş şekil bozuklukları ise ancak ameliyatla düzeltilmesi yoluna gidilebilir bu durumda da başarı oranları hastalığın ne derece ilerlemiş olduğuyla yakından ilgili oluyor” dedi.

El sıkışmakla bulaşmıyor

Hastalığa yakalanmak için tedavi edilmemiş cüzzam hastası ile birkaç ay boyunca yakın temasta olmak gerektiğini kaydeden Kükürt, “Aynı sofrada oturmak, el sıkışmak, dokunmak, kucaklaşmak, cinsel temas ya da uçakta veya asansörde cüzzamlı bir kişinin yanında olmak gibi kısa süreli temas yoluyla bulaşmaz. Hastalığın daha sık görüldüğü bölgelere seyahat edecek ve buralarda uzun zaman geçirecek kişilerin dikkatli olmaları gerekir” diye konuştu.

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