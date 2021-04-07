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Cumhuriyet savcısı koronadan hayatını kaybetti

Samsun’da korona virüs tedavi gören Cumhuriyet Savcısı Ümit Demirci, hayatını kaybetti.

Sağlık 07.04.2021, 11:56
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Cumhuriyet savcısı koronadan hayatını kaybetti

Samsun’da korona virüs tedavi gören Cumhuriyet Savcısı Ümit Demirci, hayatını kaybetti.

Edinilen bilgiye göre, Samsun Bölge Adliye Mahkemesinde (BAM) Cumhuriyet Savcısı olarak görev yapan 50 yaşındaki Ümit Demirci, bir süre önce korona virüs (Covid-19) virüsüne yakalandı. Samsun’daki özel bir hastanesinin yoğun bakım servisinde tedavi altına alınan 2 çocuk babası Ümit Demirci, yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Savcı Demirci’nin cenazesi memleketi Tokat’a gönderildi.
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