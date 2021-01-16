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Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay aşı oldu
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Ankara Şehir Hastanesi'nde korona virüs aşısı yaptırdı.
Sağlık 16.01.2021, 19:01
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Ankara Şehir Hastanesi'nde CoronaVac aşısının ilk dozunu yaptıran Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay, gazetecilere yaptığı açıklamada, son derece rahat bir şekilde aşı olduğunu kaydetti. Oktay, Ankara Şehir Hastanesi Koordinatör Başhekimi Op. Dr. Aziz Ahmet Surel ile tüm sağlık çalışanlarına teşekkür etti.
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