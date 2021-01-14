Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan aşı olduğunu Telegram'dan duyurdu

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca ve Bilim Kurulu üyelerinin ardından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da Sinovac tarafından yeni tip koronavirüse (Kovid-19) karşı geliştirilen CoronaVac aşısını yaptırdı.

Erdoğan, Telegram hesabında "Ben de aşı oldum" mesajını paylaştı.