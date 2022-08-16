Cumhurbaşkanı Erdoğan, Zelenskiy ile Ukrayna'da bir araya gelecek

Birleşmiş Milletler (BM), Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy ve BM Genel Sekreteri Antonio Guterres’in 18 Ağustos’ta Ukrayna’nın Lviv kentinde bir araya geleceğini açıkladı.Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy’nin davetine icabetle, 18 Ağustos 2022 tarihinde Lviv’e günübirlik bir çalışma ziyareti gerçekleştirecek.