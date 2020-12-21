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Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yeğeni korona virüs sebebiyle hayatını kaybetti
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın yeğeni Ahmet Erdoğan, Kocaeli’de korona virüs sebebi ile tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi.
Sağlık 21.12.2020, 09:13
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın ağabeyi Hasan Erdoğan'ın Kocaeli'nin Başiskele ilçesinde yaşayan oğlu Ahmet Erdoğan (73), korona virüs sebebi ile geçtiğimiz günlerde tedavi altına alındığı Kocaeli Devlet Hastanesi'nde, akşam saatlerinde hayatını kaybetti. Ahmet Erdoğan'ın cenazesinin memleketi Rize'nin Güneysu ilçesinde toprağa verileceği öğrenildi.
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