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Cumhurbaşkanı Erdoğan: 'Hamdolsun aşıda 50 milyon dozu aştık'

Cumhurbaşkanı Erdoğan, 'Koronavirüs salgınıyla mücadelede en etkili silahımız olan aşıda, hamdolsun, 50 Milyon dozu aştık. Hayırlı uğurlu olsun' dedi.

Sağlık 01.07.2021, 13:59 01.07.2021, 13:59
Cumhurbaşkanı Erdoğan: 'Hamdolsun aşıda 50 milyon dozu aştık'

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, COVID-19 aşısında 50 milyon dozun aşıldığını açıkladı.

Erdoğan, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda şunları kaydetti:

"Koronavirüs salgınıyla mücadelede en etkili silahımız olan aşıda, hamdolsun, 50 MİLYON dozu aştık. Hayırlı uğurlu olsun. Güçlü sağlık sistemimiz, sağlık çalışanlarımızın gayreti ve Milletimizin hassasiyetiyle birlikte yakın zamanda devreye alacağımız yerli aşımız TURKOVAC ile inşallah KOVİD-19’la mücadelemizi çok daha güçlü bir şekilde sürdürecek, Türkiye'yi daha sağlıklı yarınlara taşıyacağız."

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