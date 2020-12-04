Cumhurbaşkanı Erdoğan, COVID-19 aşısı olacak mı?

Erdoğan, 11 Aralık'tan Çin'den gelmesi beklenen COVID-19 aşısı hakkında konuştu. Gazetecilerin, 'Aşı olacak mısınız?' sorusuna yanıt veren Erdoğan, şu ifadelere yer verdi:

"Çeşitlilik ilkesi var. Uğur Bey ile bizzat görüştüm. Olay sadece Çin değil Rusya ile de görüşmeler var. Bu konuyla ilgili şahsen aşı olma konusunda sıkıntım söz konusu değil. Ülkede vatandaşlarımıza örnek olma konusunda böyle bir adımı atmamız gerekiyor."

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