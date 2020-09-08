Crude Oil-39.00 desteği test ediliyor

Dün Rusya’dan yapılan açıklamada, Rusya’nın Ağustos’ta petrol üretimi kesintisi anlaşmasına uyumluluğunun %100 olduğu ve Rusya ile Suudi Arabistan’ın anlaşmanın uygulanmasından memnuniyet duydukları ifade edildi. Bu açıklamalara rağmen Suudi Arabistan’ın Asyalı müşterilerine petrolde indirim uygulamasının etkisiyle Crude Oil 39.00 desteğini test ediyor. Bu desteğin kırılması ve altı fiyatlamada 38.50 ve 37.90 destek olarak izlenebilir. 39.00 desteği üzerinde tutunma sağlanması halinde ise 39.90 ve 40.50 direnç oluşturabilir.



Destekler;39.00-38.50-37.90



Dirençler;39.90-40.50-41.50



