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Covid’den yıpranan akciğerleri güçlendirici nefes egzersizleri

Covid-19 virüsü dolayısıyla en çok yıpranan akciğerler için güçlendirici nefes egzersizlerini aktaran fizyoterapist Çağıl Ertürk, “Doğru nefes egzersizleri sonrasında güçlenen ciğerlerimizle Covid virüsüne karşı daha hazırlıklı hale geliriz. Ayrıca güçlü ciğerler sizin muhtemel hastalık sürecinizi daha rahat atlatmanızı sağlar” dedi.

Sağlık 06.01.2022, 08:58
Covid’den yıpranan akciğerleri güçlendirici nefes egzersizleri

Covid-19 virüsü dolayısıyla en çok yıpranan akciğerler için güçlendirici nefes egzersizlerini aktaran fizyoterapist Çağıl Ertürk, “Doğru nefes egzersizleri sonrasında güçlenen ciğerlerimizle Covid virüsüne karşı daha hazırlıklı hale geliriz. Ayrıca güçlü ciğerler sizin muhtemel hastalık sürecinizi daha rahat atlatmanızı sağlar” dedi.

Sağlıklı ciğerlere ve bağışıklık sistemine sahip olan insanların virüs karşısında daha şanslı olduğu uzun zamandır bilinen bir gerçek. Bu anlamda Covid-19 virüsünün tutunduğu, yayıldığı ve en çok yıprattığı akciğerlerin önemi pandemi süreci sonrası sağlık açısından daha da arttı. Kendisi de Covid atlatan ve bu süreci yapmış olduğu nefes egzersizleri ile daha da rahat atlattığını ifade eden Fizyoterapist Çağıl Ertürk, doğru nefes alımının sadece ciğerleri değil aynı zamanda bağışıklık sistemini de güçlendirdiğinin altını çizdi.

“Ciğerlerimizi hazır hale getirirsek covide karşı donanımlı bir silahımız olur”

İstanbul Gelişim Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Bölümü Öğretim Görevlisi Çağıl Ertürk, virüs geçiren kişilerde ciğer kapasitesinin düştüğünü hatırlatarak, “Covid geçiren ya da geçirmekte olan bireylerde akciğer kapasitesi düşmekte ve sitokin fırtınası dediğimiz inflamasyona bağlı olarak nefes alış verişimizi olumsuz yönde etkilemektedir. Covid süresince, geçirdikten sonra ya da öncesinde ciğerlerimizin fonksiyonel kapasitesini ne kadar kuvvetlendirirsek ona karşı elimizde donanımlı bir silah barındırmış oluyoruz” dedi.

“Komplikasyonlar 1 yıla kadar devam ediyor”

Covid sonrası 6 aydan 1 yıla kadar ciğerlerdeki problemlerin devam edebileceğini aktaran Çağıl Ertürk bu anlamda yapılacak olan nefes egzersizlerinin bu süreci daha da kısaltabileceğini aktardı. Ertürk, “Covid sonrası dönemde aslında bu komplikasyonlar en az 6 aylık bir süreç içerisinde kendini hatırlatıyor. Yani 6 aylık süre sonrasında bir yıla kadar bu komplikasyonlar yavaş yavaş azalarak yok oluyor. Ben de covidten sonra altı ay boyunca etkilerini hissetmiştim. Fakat Covid geçirdiğim zaman ve sonrasında egzersizlerimi tekrar ettim ve bu süreci biraz daha kolay atlatmama sebep oldu” şeklinde konuştu.

“Nefes almak değil ‘doğru’ nefes almak önemli”

Son zamanlarda yapılan araştırmalara göre sadece nefes almanın değil doğru nefes almanın daha önemli olduğunu da söyleyen Ertürk, “Bilimsel çalışmalar sonucu ikisi için de ortak bir sonuca varılmış; sadece nefes almak yetmiyor, nasıl nefes alacağımız konusu da bağışıklık sistemimiz açısından bir o kadar önemli. Sıradan bir nefes almak yerine yavaş ve derin solunum yapabilirsek bizim vagus isimli, son dönemlerin bilimsel açıdan da çok fazla araştırılan sinirimizi uyarabiliriz. Bu sinir sistemimiz vücudumuzu sakinleştirir ve savaş mekanizmamızı kuvvetlendirir” ifadelerini kullandı.

İşte hem akciğerleri hem de bağışıklık sistemini güçlendiren nefes egzersizi

Son olarak hem akciğerleri hem de bağışıklık sistemini güçlendiren egzersizleri anlatan Ertürk, “Solunum esnasında nefesimizi alış süremizin iki katı sürede vermemiz gerekiyor. 2 çeşit nefes egzersiz çeşidi var. İlki göğüs solunumu, ikincisi diyafragmatik solunum. Öncesinde hangi bölgeye nefes almak istiyorsak o bölgenin üzerine elimizi koyuyoruz. Yaklaşık 3 saniyede nefes alışı tamamlayıp sonrasında 7 saniyede nefesimizi veriyoruz. Hem göğüs için hem de diyafram için bu egzersizleri gün içerisinde 10’ar kez yaparsak eğer Covid’e karşı bağışıklık sistemimize destek olacaktır. Sadece egzersiz esnasında değil her zaman solunum için nefes alışı burnumuzdan verişi ise ağzımızdan yapmalıyız. Bazı kişilerde birkaç solunum sonrasında baş dönmesi mide bulantısı gibi semptomlar ortaya çıkmakta. Eğer böyle bir durumla karşılaşırsak egzersizleri yapmayı sonlandıralım. Dinlenme haline geçelim” diyerek sözlerini sonlandırdı.

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