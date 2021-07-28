Covid servisine başvuru sayısı 3 kat arttı

Türkiye genelinde olduğu gibi Afyonkarahisar’da da son bir haftada koronavirüs vaka sayıları bir hayli arttı. Afyonkarahisar Devlet Hastanesi Başhekimi Dr. Mehmet Duran, Covid servisine başvuruların son bir haftada 2-3 kat arttığını kaydetti.

Vaka sayılarının hızla artış gösterdiği Afyonkarahisar’da aşılamada düşüş yaşanırken Covid servisine başvurular 3 kat arttı. Günlük 300’ün üzerinde hastanın Korona virüs testi için başvurduğu Afyonkarahisar Devlet Hastanesi’nde aşı başvurularında ise ciddi oranda düşüş gözleniyor.

Afyonkarahisar’da vak sayısında ciddi bir artışın olduğunu belirten Afyonkarahisar Devlet Hastanesi Başhekimi Dr. Mehmet Duran, “Ülkemizdeki vaka sayısındaki artışa paralel olarak Afyonkarahisar’da da vaka sayısında belirgin bir artış var. Bu da Afyonkarahisar Devlet Hastanesi’ne yansımış durumda. Bir önceki haftalara göre yaklaşık 2-3 kat hasta başvurusu var. Ortalama 300 civarında Covid polikliniğimize hasta başvurusu olmakta. Buna paralel olarak gerek yatışta gerekse ayaktan tedavi hasta grubunda artışın olduğu bariz görülmekte. Biz daha önce defalarca dediğimiz gibi maske, sosyal mesafe ve her şeyden önemlisi de aşının özellikle altını çizmek istiyoruz. Aşıdan başka bu işin çaresinin olmadığını bir kez daha vurgulamak istiyoruz” diye konuştu.