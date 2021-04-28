Covid estetik sektöründe özel muayenelere talebi arttırdı

Estetik, Plastik ve Rekonstrüktif Cerrahi Uzmanı Doçent Dr. Andaç Aykan, Covid döneminin estetik sektöründe özel muayenelere talebi arttırdığını belirterek, "Bu dönemde aldığımız bu önlemlerle muayenehanelerde estetik ve sağlık hizmetlerini güvenli ve kontrollü bir şekilde sürdürmeye çalışmaktayız. Bütün bunlar estetik konusunda bireysel ve daha güvenli bir hizmet almak isteyen danışanlarımızın özel muayenehanelere olan talebini arttırmaktadır” dedi.

Covid salgını döneminde danışanların özel muayenehanelere talebi konusunda değerlendirmelerde bulunan Doçent Dr. Andaç Aykan, Covid pandemisi ile birlikte insan temasının en aza indirildiğini ve bireysel hizmet anlayışının ön plana çıktığını söyledi. Pandemi süreci devam etse de insanların güzel görünmek, sağlıklı yaş almak ve buna bağlı iyi hissetme ihtiyaçlarının devam ettiğini, botoks, dolgu, PRP ve mezoterapi uygulamalarının bu amaçla yapılan işlemlerin başında geldiğini ifade eden Aykan, "İçinde bulunduğumuz pandemi sürecinde insanlar bu işlemler için büyük ve kalabalık merkezlerden ziyade daha bireysel ve butik hizmet alabilecekleri yerleri tercih etme eğilimindeler. Özel muayenehaneler bu talepte olanlar için alternatif bir seçenek olarak karşımıza çıkmaktadır’’ dedi.

Hastaların ve danışanlarının başka hastalarla aynı zaman dilimi içerisinde bir arada bulunmayacak şekilde bir sağlık hizmeti talep ettiklerini kaydeden Aykan, şunları söyledi:

"Bu anlamda özel muayenehaneler bu hastalarımız için iyi bir tercih olmaktadır. Pandemi döneminde yapılan planlama ile verilen randevu saati içerisinde muayenehanede sadece hizmet alacak kişinin bulunması rahatlıkla sağlanabilmektedir. Bunun yanında özel muayenehanelerde temasın en aza indirgendiği bireysel hizmetin daha güvenli olması için ek önlemlerin alınması da mümkündür. Örneğin bizler muayenehanelerimizde pandemi döneminde Sağlık Bakanlığımızın belirlediği standart önlemlere ilave olarak hasta güvenliğini arttıracak ek önlemler de aldık. Ortam havasını virüs ve tüm mikroorganizmalara karşı etkili olarak devamlı temizleyen 3’lü filtreleme sistemlerinin kullanımı bunların başında gelmektedir. İlave olarak hasta randevu saatleri arasındaki zaman aralıklarının uzun tutulması ile işlem ve danışan görüşmeleri arasında tüm yüzey ve ortam havasının kısa sürede sterilizasyonunu sağlayabilen güçlü ultraviyole cihazlarını kullanmaya başladık. Yine ortak alanlarda kullandığımız musluk, sıvı sabunluk gibi cihazlarımızı sensörlü hale getirmekle fiziksel teması da azaltabiliyoruz. Aldığımız bu önlemler ile içinde bulunduğumuz dönemde muayenehanelerde estetik ve sağlık hizmetlerini güvenli ve kontrollü bir şekilde sürdürmeye çalışmaktayız. Bütün bunlar estetik konusunda bireysel ve daha güvenli bir hizmet almak isteyen danışanlarımızın özel muayenehanelere olan talebini arttırmaktadır.”