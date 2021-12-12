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Covid döneminde kalp damar hastalıkları ölümcül olabiliyor

Ulusal Vasküler ve Endovasküler Cerrahi Derneği Başkanı Prof. Dr. Mustafa Şırlak, Covid 19’un yol açtığı pıhtılaşmanın vücudun tüm damarlarında kalp damarlarında, toplardamarlarda, atardamarlarda ortaya çıktığının altını çizerek, "Bu damarlarda karşımıza kalp krizi, ölümler, inmeler, bacak damarlarındaki tıkanıklık ve akciğer embolisi olarak çıkıyor" dedi. Şırlak, Covid-19 ile oluşan sağlık problemlerinden korunmak için de mutlaka aşı olunması ve maske takılması gerektiğine dikkat çekti.

Sağlık 12.12.2021, 09:25
Covid döneminde kalp damar hastalıkları ölümcül olabiliyor

Ulusal Vasküler ve Endovasküler Cerrahi Derneği Başkanı Prof. Dr. Mustafa Şırlak, Covid 19’un yol açtığı pıhtılaşmanın vücudun tüm damarlarında kalp damarlarında, toplardamarlarda, atardamarlarda ortaya çıktığının altını çizerek, "Bu damarlarda karşımıza kalp krizi, ölümler, inmeler, bacak damarlarındaki tıkanıklık ve akciğer embolisi olarak çıkıyor" dedi. Şırlak, Covid-19 ile oluşan sağlık problemlerinden korunmak için de mutlaka aşı olunması ve maske takılması gerektiğine dikkat çekti.

Ulusal Vasküler ve Endovasküler Derneği tarafından “Damar Cerrahisinde Gri Alanlar” Toplantısı Antalya’da bir otelde düzenlendi. Türkiye’nin birçok ilinden katılımın olduğu toplantıda hekimler Covid-19’un damarlarda meydana getirdiği işlevsel bozukluklara değinerek, bu işlevsel bozuklukların ölüme kadar yol açabildiğini, bu nedenle mutlaka aşı olunması gerektiğini belirtti.

Kalp ve damar cerrahisi uzmanları toplantıda Covid-19 salgınının damarları hedef alarak virüsünün damarların iç yapısına girdiğini, hücrelerde bir takım işlevsel bozukluklar oluşturduğunu bildirdi. Bu işlevsel bozuklukların, damarın içerisinde pıhtı oluşmasına neden olduğunu, damarları enfekte ederek, kan pıhtılaşması, felç, kalp krizi, beyin hasarı gibi sonuçlara yol açtığının altını çizdi. Damar yüzeyinde hasarlanmayla birlikte venöz tromboemboli gibi toplardamarlarda oluşabilecek pıhtıların akciğer damarlarına gitmesiyle yaşamsal sonuçları doğurabileceğinin altını çizen uzmanlar, bunun da birçok hastada ölümle sonuçlandığına dikkat çekti. Covid-19 hastalarının mümkün olduğunca ağır hastalık geçirmesinin önlenmesi gerektiğini vurgulayarak aşı olunması konusunda uyarılarda bulundu.

"Yenilikler ve gelişmeler masaya yatırıldı"

Toplantıda açıklamalarda bulunan Ulusal Vasküler ve Endovasküler Cerrahi Derneği Başkanı Prof. Dr. Mustafa Şırlak, damar cerrahisinde gri alanlar toplantısına Ulusal Vasküler ve Endovasküler Cerrahi Derneği üyesi yaklaşık bin 500 hekimle gerçekleştirdiklerini söyledi. Şırlak, gri alanları yalnızca damar cerrahlarının değil birçok branş hekimlerinin de uzun süredir izlediğini dile getirerek, "Bugün burada damar cerrahisindeki son gelişmeleri, yenilikleri, teknikleri detaylıca konuşma fırsatı yakaladık. Damar hastalıkları hakkında farkındalık oluşturmak için bir araya geldik" diye konuştu.

"Covid ve pıhtılaşma sorunu"

Türkiye’nin kalp ve damar cerrahisinde dünya standartlarında olduğunun altını çizen Şırlak, “Şu anda ulaşamadığımız herhangi bir malzeme ya da bir problem yok. Bütün olay yeni tekniklerin güncellenmesidir. Bunun yanında Covid dönemi halan devam ediyor. Biz damar cerrahları için Covid çok önemli. Covid, pıhtılaşma yapan bir hastalık etmeni. Dolayısıyla damarlarda yol açtığı bu problem, Covid’in en önemli istenmeyen yan etkilerinden birini oluşturdu. Bizim kalp damar cerrahlarının ana uğraştığı konulardan biri bu Covid’in yol açtığı pıhtılaşma problemi ile uğraşmak" ifadelerine yer verdi.

"Akciğer embolisi ölümle sonuçlanabilir"

Covid-19’un, vücudun tümünü kaplayan damarları hedef aldığına değinen Şırlak, bununla birlikte kanda pıhtılaşma, felç ve kalp krizine yol açtığına işaret etti. Şırlak, Covid’in yol açtığı damar problemlerinin yanında diğer hastalıklar hakkında şu bilgileri verdi:

"Bu dönemde insanların hareketsiz kalması özellikle toplardamar hastalıklarındaki pıhtılaşmaya ek olarak akciğerde pıhtılaşma problemlerini karşımıza çıkardı. Bu çok önemli çünkü akciğer embolisi ölümle sonuçlanabilir. Dolayısıyla biz bu konuda damar cerrahları olarak Covid’in problemlerini nasıl ortadan kaldırabiliriz, bunun üzerine de yoğunlaştık. Hem tedavisel hem de önleme açısından bizlere büyük görevler düşüyor."

"Covid ve pıhtılaşma sorunu"

Covid’in yol açtığı pıhtılaşmayı önlemek için öncelikle bu hastalığın engellenmesi gerektiğine değinen Mustafa Şırlak, “Covid’i önlemenin en etkin yolu aşı olmak ve maske takmak. Covid’in yol açacağı damar hastalıklarına ve sonundaki ölüme engel olalım. Covid’in yaptığı en önemli problemlerden biri damar içinde pıhtılaşmaya yol açması. Bu pıhtılaşmayı tetikleyecek mekanizmaları Covid harekete geçiriyor. Covid’in yol açtığı pıhtılaşma vücudun tüm damarlarında; kalp damarlarında, toplardamarlarda, atardamarlarda ortaya çıkıyor. Bu damarlarda ortaya çıkabilecek tüm problemlerde karşımıza kalp krizi, ölümler, inmeler, bacak damarlarındaki tıkanıklık ve akciğer embolisi ile karşımıza çıkıyor” dedi.

Bu kısır döngüyü kırmak için mutlaka Covid’e engel olunması gerektiğine vurgu yapan Şırlak, bunun da birinci yolunun aşı olmak ve bağışıklanmak olduğunu kaydetti.

"Covid döneminde toplardamar hastalıklarından kaçınmak önemli"

Toplardamar tıkanıklıklarına bağlı ölümlerin, kanser, trafik kazalarının toplamından daha fazla ölümlere neden olduğunu kaydeden Şırlak, “Yani çok önemli bir hastalık toplardamar tıkanıklığı. Rakamlardan önemli olan bunu bilmek. Kanser hastalarında bu tıkanıklıkların 7 kat daha fazla olduğunu biliyoruz. Dolayısıyla bu tür hastalıkların baştan önlenmesi, Covid döneminde bu hastalıktan kaçınmak önemli. Covid dışı dönemlerde ise hareketli bir yaşam sürme, egzersiz, sağlıklı beslenme, kilo kontrolü ve düzenli sıvı alınmasına dikkat edilmelidir” dedi.

Şırlak, Covid döneminde kalp damar hastalıklarında yaş aralığının aşağıya doğru indiğini sözlerine ekledi.

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