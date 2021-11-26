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Covid-19’un yeni mutasyonu İsrail’de de tespit edildi

İsrail Sağlık Bakanlığı, Doğu Afrika ülkesi Malavi’den ülkeye dönen 3 kişide korona virüsün (Covid-19) B.1.1.529 olarak adlandırılan yeni mutasyonunun tespit edildiğini ve karantinaya alındıklarını kaydetti. İsrail Başbakanı Naftali Bennett, ülkede ilk kez B.1.1.529 mutasyonu taşıyan vakaların tespit edilmesi üzerine İsrail’in "acil bir durumun eşiğinde" olduğunu belirtirken, İsrail hükümeti ise yeni mutasyon ile mücadele kapsamında Sahra Altı Afrika ülkelerine gidiş gelişleri yasaklama kararı aldı.

Sağlık 26.11.2021, 20:00 26.11.2021, 20:25
Covid-19’un yeni mutasyonu İsrail’de de tespit edildi

İsrail Sağlık Bakanlığı, Doğu Afrika ülkesi Malavi’den ülkeye dönen 3 kişide korona virüsün (Covid-19) B.1.1.529 olarak adlandırılan yeni mutasyonunun tespit edildiğini ve karantinaya alındıklarını kaydetti. İsrail Başbakanı Naftali Bennett, ülkede ilk kez B.1.1.529 mutasyonu taşıyan vakaların tespit edilmesi üzerine İsrail’in "acil bir durumun eşiğinde" olduğunu belirtirken, İsrail hükümeti ise yeni mutasyon ile mücadele kapsamında Sahra Altı Afrika ülkelerine gidiş gelişleri yasaklama kararı aldı.

Korona virüs (Covid-19) ile mücadele kapsamında çalışmalar dünya genelinde hız kesmeden devam ederken, Covid-19’un Afrika’da tespit edilen ve B.1.1.529 olarak adlandırılan yeni mutasyonu giderek yayılmaya devam ediyor. İsrail Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, Doğu Afrika ülkesi Malavi’den İsrail’e dönen ve Covid-19’a karşı aşılanmış 3 kişide B.1.1.529 adlı Güney Afrika mutasyonunun tespit edildiği ve bu kişilerin karantina altına alındığı ifade edildi. Bakanlık duyurusu üzerine bugün konuya ilişkin İsrail hükümeti, Kabine Toplantısı düzenleme kararı aldı. Yeni mutasyonu tartışmak için düzenlenen Kabine toplantısında İsrail Başbakanı Naftali Bennett, bu mutasyonun daha bulaşıcı olduğunu ve Covid-19’un delta mutasyonundan daha hızlı yayıldığını ve yetkililerin ise yeni mutasyonun Covid-19’a karşı geliştirilen aşılardan etkilenip etkilenmediğine yada daha ölümcül olup olmadığına dair bilgi topladığını kaydetti. İsrail’de B.1.1.529 mutasyonunun tespit edilmesine ilişkin Bennett yaptığı açıklamada, "Şu anda acil bir durumun eşiğindeyiz. Herkesten hazırlıklı olmasını ve günün her saatinde çalışmaya tam olarak katılmasını istiyorum" ifadelerini kullandı.

Bennett’in açıklamasının ardından İsrail hükümeti tarafından yapılan açıklamada, Sahra Altı Afrika’daki tüm ülkelerin, yabancı uyrukluların İsrail’e seyahat etmesinin yasaklandığı "kırmızı ülkeler" olarak kabul edileceği belirtildi. İsraillilerin bu ülkeleri ziyaret etmelerinin yasak olduğunu ve bu ülkelerden dönenlerin bir süre boyunca karantina altına alınacağını bildiren hükümet, İsrail ordusunun geçtiğimiz hafta içinde kırmızı ülkeleri ziyaret eden tüm kişileri tespit etmek için çalışma yürüteceğini ve bu kişilere testlerinin yapıldığı sürç içinde kendilerini karantinaya almaları talimatı vereceğini aktardı.

"Yeni mutasyonu anlamak birkaç hafta sürecek"

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) Sözcüsü Christian Lindmeier, Birleşmiş Milletler (BM) tarafından düzenlenen bilgilendirme toplantısında yaptığı açıklamada, araştırmacıların B.1.1.529 mutasyonunun etkisini anlamasının birkaç hafta süreceğine dikkat çekti. Lindmeir, "Araştırmacılar, mutasyon ve bu mutasyonun ne kadar bulaşıcı veya ölümcül olduğu konusunda daha fazla bilgi edinmek için çalışıyorlar. Yeni mutasyonu anlamak birkaç hafta sürecek" ifadelerini kullandı.

Yeni mutasyon giderek yayılıyor

DSÖ tarafından yapılan açıklamada, şu ana kadar B.1.1.529 mutasyonu taşıyan 100’den az vakanın rapor edildiği ifade edildi. Vakaların çoğunlukla Güney Afrika’da doğrulandığını belirten DSÖ, yeni mutasyonun Hong Kong, İsrail, Botsvana ve Belçika’da da tespit edildiğine dikkat çekti. İngiltere Sağlık Bakanı Sajid Javid İngiltere Avam Kamarası’nda yaptığı açıklamada, mutasyonun "büyük bir uluslararası endişeye" neden olduğunu, fakat İngiltere’de herhangi bir vakanın tespit edilmediğini belirtti. Elde edilen deneyimlerin "hızlı ve mümkün olan en kısa zamanda hareket edilmesi gerektiğini" gösterdiğini bildiren Javid, B.1.1.529 mutasyonunun Güney Afrika ve Botsvana’dan "büyük ihtimalle" diğer ülkelere yayılmış olabileceğini kaydetti.

Yeni mutasyon Hong Kong’a sıçradı

Çin’in Hong Kong Özel İdare Bölgesi’nde Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada ise, Hong Kong’da yeni mutasyonun Güney Afrika’dan gelen 1 kişide ve aynı karantina otelinde birkaç gün sonra testi pozitif çıkan 1 misafirde tespit edildiği bildirildi. Bakanlık, 2 vakanın da Covid-19’a karşı tamamen aşılı olduğunu kaydetti.

B.1.1.529 Belçika’da da tespit edildi

B.1.1.529 olarak adlandırılan Güney Afrika mutasyonunun tespitinin ardından bazı ülkeler Afrika’daki bazı ülkelere olan sınırlarını kapatma kararı alırken, Belçika hükümeti tarafından yapılan açıklamada, ülkede ilk kez Güney Afrika mutasyonunun tespit edildiğini duyurdu. Belçika Sağlık Bakanı Frank Vandenbroucke yaptığı açıklamada, yeni mutasyonun aşısız bir kişide tespit edildiğini ve şahsa 22 Kasım’da yapılan testin pozitif çıktığını duyurdu.

Birçok ülke, Güney Afrika ülkelerine uçuşlarını durduruyor

Bu hafta başlarında Güney Afrika’da Covid-19’un yeni mutasyonu olan B.1.1.529’un tespit edilmesini ardından birçok ülkede yetkililer harekete geçerek, seyahat kısıtlamalarını sıkılaştırıyor. Aralarında İngiltere ve Singapur’un da bulunduğu çok sayıda ülke, Güney Afrika ülkelerine olan uçuşlarını durdurma kararı aldı. Bununla birlikte, İngiltere ve Hollanda dahil olmak üzere artan sayıda ülke, Güney Afrika ülkelerinden South Africa, Botsvana, Namibya, Zimbabve, Esvatini ve Lesotho’ya uçuşları geçici olarak durdurma kararı aldı. İngiltere hükümeti tarafından yapılan açıklamada, mutasyon nedeniyle Güney Afrika, Botsvana, Namibya, Zimbabve, Lesotho ve Esvatini’nin kırmızı seyahat listesine alındığı ve bu ülkelerden gelen kişilerin 10 gün boyunca otel karantinası uygulamaları gerektiği ifade edildi. Ek olarak Singapur, İtalya, Fransa ve İsrail, Mozambik’i kırmızı listeye alan ülkeler arasında yer alırken Japonya ise, Cumartesi gününden itibaren Güney Afrika’dan gelen yolcuların 10 gün karantinaya almaları ve bu süre içinde toplam 4 test yaptırmaları gerektiğini duyurdu.

"Artık Avrupa’da hepimizin çok hızlı hareket etmesi önem taşıyor"

Ayrıca Avrupa Birliği’nden (AB) yetkililer, mutasyonla mücadele kapsamında Güney Afrika bölgesinde yer alan tüm ülkelerden uçuşları yasaklamaları yönünde tavsiyede bulundu. AB Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen yaptığı açıklamada, tüm AB ülkelerine "acil durum freni" uygulamalarını ve bölgeden uçuşları durdurmaları çağrısında bulundu. Leyen, "Bu yeni mutasyonun oluşturduğu tehlike hakkında daha net bir bilgiye sahip olana kadar, bu ülkelere tüm hava seyahatleri askıya alınmalıdır" ifadelerini kullandı. Leyen ayrıca, AB vatandaşlarını Covid-19’a karşı aşı olmaya çağırarak, "Artık Avrupa’da hepimizin çok hızlı, kararlı ve birlik içinde hareket etmesi önem taşıyor" dedi.

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