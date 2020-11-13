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Covid-19’u hiçe sayarak köyüne giden şahıs yurtta karantinaya alındı
SİVAS'TA FİLYASYON EKİPLERİNİN DENETİMİ SIRASINDA COVİD-19 KARANTİNASINI HİÇE SAYARAK KÖYÜNE GİTTİĞİ ANLAŞILAN ŞAHIS, KYK YURDUNDA KARANTİNA ALTINA ALINDI.
Sağlık 13.11.2020, 20:09
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Sivas’ta filyasyon ekiplerinin denetimi sırasında Covid-19 karantinasını hiçe sayarak köyüne gittiği anlaşılan şahıs, KYK yurdunda karantina altına alındı.Sivas kent merkezinde filyasyon ekipleri, denetim sırasında Covid-19 testi pozitif olan Y.Ö. isimli erkek şahsı evinde bulamadı. Y.Ö. ile iletişime geçen ekipler, testi pozitif olan şahsın köyünde olduğunu öğrendi. Şahıs, filyasyon ekipleri tarafından Covid-19 karantinasını geçirdiği Altuntabak Mahallesi’ndeki evine gelmesi konusunda uyarılırken durum polis ekiplerine bildirildi. Evine dönen şahıs, polis ve sağlık ekiplerinin ikna çalışmaları sonrası KYK’ya bağlı Kadıburhanettin Yurdu’na karantinaya götürüldü. Şahsa polis ekipleri tarafından karantinayı hiçe saydığı için para cezası uygulanırken karantinada kalacağı süreç boyunca konaklama, yemek ve benzeri masraflarını da kendisi ödeyecek. Öte yandan şahsın karantina sürecinin 7. gününde olduğu öğrenildi.