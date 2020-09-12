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Covid-19’u hiçe sayan genç, KYK yurdunda karantinaya alındı

SİVAS’TA KARANTİNA SÜRESİ DEVAM ETMESİNE RAĞMEN POLİS EKİPLERİNİN UYGULAMASI SIRASINDA SOKAKTA OLDUĞU TESPİT EDİLEN GENÇ, KREDİ YURTLAR KURUMU’NA BAĞLI YURTTA KARANTİNAYA ALINDI.

Sağlık 12.09.2020, 00:06
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Covid-19’u hiçe sayan genç, KYK yurdunda karantinaya alındı

Sivas’ta karantina süresi devam etmesine rağmen polis ekiplerinin uygulaması sırasında sokakta olduğu tespit edilen genç, Kredi Yurtlar Kurumu’na bağlı yurtta karantinaya alındı.

Sivas kent merkezi Mehmet Akif Ersoy Mahallesi 32. Sokak’ta uygulama yapan polis ekipleri, 19 yaşındaki E.A. isimli gencin kimlik bilgilerini kontrol etti. Kontrol sırasında gencin Covid-19 testinin pozitif olduğu ve karantina süresinin devam ettiği tespit edildi. Geçtiğimiz günlerde Sivas Valisi Salih Ayhan, karantina kurallarını ihlal edenlerin, KYK yurtlarına alınarak yurtlarda izolasyon süreçlerine devam edeceklerini açıklamıştı. Karar doğrultusunda E.A. sağlık ekipleri tarafından ambulansla KYK’ya bağlı Kadıburhanettin Yurdu’nda karantinaya götürüldü. Gence kuralları ihlal ettiği için 3 bin 150 TL para cezası uygulanırken, yurtta kaldığı süreç boyunca konaklama, yemek ve benzeri masraflarını da kendisi ödeyecek. Öte yandan E.A. isimli genç, karantina kurallarını ihlal ettiği için Sivas’ta yurtta karantina altına alınan ilk hasta oldu.

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