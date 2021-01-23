Covid-19’dan "büyülü iksir" ile korunduğunu öne süren Sri Lanka Sağlık Bakanı korona oldu

Sri Lanka’da bir büyücünün korona virüse karşı geliştirdiği “büyülü iksiri” içerek virüse karşı ömür boyu bağışıklık kazandığını iddia eden Sağlık Bakanı Pavithra Wanniarachchi Covid-19’a yakalandı.

Sri Lanka Sağlık Bakanı Pavithra Wanniarachchi, bir büyücü tarafından yeni tip korona virüse karşı geliştirilen “büyülü iksiri” içerek virüse karşı ömür boyu bağışıklık kazandığını iddia ederek, halka da söz konusu iksiri kullanması yönünde tavsiyede bulunmuştu. Sağlık Bakanlığı, Wanniarachchi’nin korona virüse yakalandığını duyurdu. Bakanlık tarafından yapılan açıklamada, Wanniarachchi’nin korona virüs testinin pozitif çıkması sonucu hastanede tedaviye alındığı aktarıldı.

İksiri almak için kente akın ettiler

Wanniarachi’nin “büyülü iksire” yönelik açıklamalarının ardından binlerce kişi, iksir alabilmek için iksiri geliştiren büyücünün yaşadığı Kegalle kentine akın etmişti.

Sri Lanka, Oxford Üniversitesi ve AstraZeneca tarafından geliştirilen Covid-19 aşısına acil kullanım onayı vermişti. İlk dozların ülkeye önümüzdeki hafta ulaşması bekleniyor. Öte yandan Wanniarachchi, Sri Lanka’da korona virüse yakalanan 4. bakan oldu.