Covid-19’a karşı çareyi yaylayı girişi demir kapı ile kapatmakta buldu
RİZE’NİN İKİZDERE İLÇESİ PETRAN (MEŞEKÖY) YAYLASI’NDA SALGIN HASTALIĞIN YAYILMAMASI İÇİN KÖY MUHTARI TARAFINDAN YAYLANIN GİRİŞİ DEMİR KAPI İLE KAPATILDI.
Rize’nin İkizdere ilçesi Petran (Meşeköy) Yaylası’nda salgın hastalığın yayılmaması için köy muhtarı tarafından yaylanın girişi demir kapı ile kapatıldı.
Meşeköy Muhtarı Ahmet Tığcı, aldığı önlem ile yaylalarında Covid-19 salgınının önüne geçmeye çalıştığını söyledi. Tığcı “Covid-19 virüsünü engellemek için elimizden geleni yapmaya çalışıyoruz. Köyüm uzak bir köy. İnsanlarımızın çoğu yaz olduğu için yaylada bulunuyor. Yaylada hastalık yok. Giden veya gideceklerin hastalık bulaştırılmaması için Garzavan yaylasına çıkan yolda kapımız vardır. Kapıyı kapatıyorum. Köyümden yani Petran’dan olmayanların Covid-19 dolayısıyla geçici olarak yaylaya gelmesini istemiyorum. Dostlarımın arkadaşlarımın darılmasını istemem ama yapacak bir şey yok, tedbirli olmamız lazım. Bizde böyle çare bulduk. İnşallah hastalık yaylam ve köyüme bulaşmaz” dedi.
Yayla girişindeki kapıyı kapatan Muhtar Tığcı “Covid-19 dolayısıyla geçici bir süre için Petranlı olmayan giremez” yazılı tabela asarak yaylaya gelenleri uyardı.
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