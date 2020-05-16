COVID-19 virüsünü evinizden uzak tutmak için temizlik ve hijyen ipuçları

COVID-19 virüsü üzerine yapılan araştırmalar halen devam ediyor. Fakat şunu biliyoruz ki virüs, enfekte olmuş bir kişinin solunum yolu damlacıklarıyla (öksürme ve hapşırma yoluyla) doğrudan temas etme ve virüsün bulaştığı yüzeylere dokunma yoluyla geçiyor.

Virüs bulaştığı yüzeylerde birkaç saatten birkaç güne kadar değişen bir aralıkta hayatta kalabiliyor. Ancak haberler iyi; çünkü virüs basit dezenfektanlarla öldürülebiliyor. Peki, bu bilgi sizin evinizdeki durum için ne ifade ediyor?

Ebeveynlere yardımcı olmak için uzmanların COVID-19'a dair paylaştığı en güncel bilgileri ve virüsü evinizden uzak tutmak için birtakım ipuçlarını derledik.

COVID-19'a karşı temizlik ve hijyen tüyoları

Kişisel Hijyen

Basit hijyen önlemleri ailenizin ve başkalarının sağlığını korumaya yardımcı olabilir.

Yüzünüze dokunmayın

Gözlerinize, burnunuza ve ağzınıza dokunmaktan kaçının.



Öksürürken veya hapşırırken ellerinizi kullanmayın

Öksürürken veya hapşırırken ağzınızı ve burnunuzu dirseğinizle kapatın. Kullandığınız mendili hemen atın.



Mesafenizi koruyun

Öksüren veya hapşıran kişilerden en az 1 metre uzakta durun.



Ellerinizi yıkayın, yıkayın, yıkayın

Evet her yerde bunu duyuyorsunuz çünkü savunma hattının en önemli noktası. Ellerinizi en az 20-30 saniye sürecek şekilde su ve sabunla sık sık yıkayın.

Çocuklarınızın bu süreye ulaşmasını sağlamanın kolay yöntemlerinden biri doğum günü şarkısının nakaratını iki kez tekrarlayarak söylemek.

Burnunuzu temizledikten, mendile hapşırdıktan ve tuvaleti kullandıktan sonra; evden çıkmadan ve eve girince, yemek hazırlamadan ve yemekten önce, makyaj yapmadan ve lens takmadan önce mutlaka ellerinizi yıkayın.

El dezenfektanı kullanıyorsanız en az yüzde 60 alkol içeriği olanlardan alın. Kullanırken elinizin tüm kısımlarına yayılacak şekilde sürün ve ellerinizi kuruyana kadar 20-30 saniye kadar birbiriyle ovuşturun. Elleriniz gözle görülür şekilde kirli ise muhakkak sabun ve suyla yıkayın.

Biliyor muydunuz? Sabun kullandığınız ve ellerinizi doğru şekilde yıkadığınız sürece sıcak su ve soğuk su mikropları ve virüsleri öldürmede eşit derecede etkilidir.

Koronavirüse karşı korunmak için ellerinizi yıkamakla ilgili bilmeniz gereken her şey

Ev temizliği

Sık temas edilen yüzeylerin düzenli olarak temizlenmesi ve dezenfekte edilmesi, enfeksiyon riskini azaltmak için önemli bir tedbirdir.

Güvenli ve etkili şekilde kullanmak için temizlik ürünlerini, talimatlarına uygun kullanın; eldiven takmak ve ortamın hava almasını sağlamak gibi ürünü uygularken almanız gereken önlemlere dikkat edin.

Bazı kuruluşların, COVID-19 virüsünden korunmak için kullanılabilecek ürünlere yönelik hazırladığı tavsiyelerden faydalanabilirsiniz.



Temizlenmesi ve dezenfekte edilmesi gereken, sık temas edilen yüzeyler

Her ev farklıdır, ancak hepimizin sık kullandığı bazı yüzeyler vardır. Bunların arasında kapı kolları, masalar, sandalyeler, tırabzanlar, mutfak ve banyo yüzeyleri, musluklar, tuvaletler, elektrik anahtarları, cep telefonları, bilgisayarlar, tabletler, klavyeler, uzaktan kumandalar, oyun kumandaları ve en sevilen oyuncaklar bulunur.



Temizlemek ve dezenfekte etmek için ne kullanılmalı

Kirli bir yüzeyi önce sabunlu veya deterjanlı suyla temizleyin. Daha sonra alkol (yaklaşık yüzde 70) veya çamaşır suyu içeren bir dezenfektanla silin. Sirke ve benzeri doğal ürünler tavsiye edilmemektedir.

Pek çok yerde dezenfektan spreylerini veya mendillerini bulmak zor olabilir. Bu gibi durumlarda su ve sabunla temizlemeye devam edin. Ev kullanımına uygun seyreltilmiş çamaşır suyu çözeltileri de bazı yüzeylerde kullanılabilir.



Nasıl dezenfekte etmeli

Temizleyici solüsyonları yüzeye sürer sürmez silmemek önemlidir. Mendil ve sprey gibi pek çok dezenfektan ürünün etkili olması için yüzey üzerinde birkaç dakika ıslak halde kalması gerekir. Ürünü tavsiye edildiği şekilde kullandığınızdan emin olmak ve cep telefonu gibi hassas elektronik aletlere zarar vermemek için daima ürünün üzerindeki talimatları okuyun. Elektronik aletlerde silinebilir kılıflar kullanabilirsiniz.

Çamaşırların yıkanması

COVID-19 virüsünün kumaş üzerinde ne kadar süre canlı kaldığı şu an için kesin olarak bilinmiyor, ancak pek çok kıyafet plastik ve metal elementler içerdiğinden bunların üzerinde birkaç saat ila birkaç gün arasında canlı kalabilir.

Tedbirli ve sağduyulu davranın. Eve girdiğinizde ayakkabılarınızı çıkarmak, kalabalık ortamlardan çıkıp eve döndüğünüzde çamaşırlarınızı değiştirip temiz kıyafetler giymek ve eve girer girmez ellerinizi su ve sabunla yıkamak uygulayabileceğiniz iyi yöntemler arasında bulunuyor.





Evde çamaşır yıkarken

Nevresimleri, havluları ve kıyafetleri düzenli olarak yıkayın.