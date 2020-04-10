Covid-19'u yenen her bir hasta, 6 yeni hastanın umudu oluyor

Türk Kızılay, özellikle sosyal medya veya farklı yollardan plazma bağışı için iyileşmiş Covid-19 hastalarına ulaşma yoluna gidilmemesi çağrısında bulundu. Hastaneler tarafından tıbbi kriterlere göre hasta bekleme listelerinin oluşturulduğu belirtilen açıklamada, farklı yollardan iyileşmiş hastalardan plazma talep etme yolunun resmi olarak mümkün olmadığı vurgulandı.

Türk Kızılay, kritik durumdaki hastaların tedavisi için iyileşmiş Covid-19 hastalarından immün plazma bağışları almaya devam ediyor. Covid-19 hastalığının tamamlayıcı tedavisi kapsamında hastalara nakledilen immün plazmalar için bekleme listesini ise koronavirüs tedavisi gören hastaların bulunduğu hastaneler oluşturuyor. Türk Kızılay’dan yapılan açıklamada özellikle sosyal medya üzerinden bağışçı aramanın yanlış bir yaklaşım olduğunu belirtilerek şunlar kaydedildi:

“Türk Kızılay olarak iyileşmiş hastalarımızı plazma bağışlamaya ve hastalara ümit olmaya davet ediyoruz. Plazma talepleri hastaneler tarafından hasta ismi belirtilmeden yapılmakta olup, bekleme listeleri etik ve tıbbi kriterlerle aciliyete göre yine hastaneler tarafından oluşturulmaktadır. Kızılay’ın aldığı plazma bağışları, Sağlık Bakanlığı’nın gösterdiği noktalara bu kriterlerle yapılmaktadır. Önümüzdeki haftalarda bağışçı sayısının artışı ile hastalarımıza ulaşım artacaktır. Vatandaşların kaygıları ve çare aramaları anlaşılmakla birlikte sosyal medyadan veya farklı yollardan iyileşmiş hastalara ulaşma yolu tercih edilmemelidir. Bu yol devletimiz tarafından resmi olarak kapatılmıştır. İyileşmiş olan hastalarımızın tüm verileri Sağlık Bakanlığında bulunmaktadır. Türk Kızılay onlara ulaşmakta ve doğrudan iletişim kurarak plazmalarını bağışlamalarını talep etmektedir.

1 iyileşen hasta 6 Covid-19 hastasının umudu

İmmün plazmalar, iyileşmiş hastaların taburcu olmalarından iki hafta sonra alınabilmektedir. İyileşen hastalardan, 18-60 yaş arası, 50 kg üzerinde, gebe kalmamış, hepatit, HIV, sfiliz gibi hastalıkları olmayan kan verebilme niteliklerine sahip gönüllü insanlar plazma verebilmektedir. Önümüzdeki günlerde iyileşen hasta sayısı artacağından ve gönüllü bağışçılar 3 kez 400 ml plazma verebileceğinden, bir bağışçıdan alınan bu plazmalar 6 hastaya verilebilecektir. İyileşen hasta sayısı arttıkça Önümüzdeki günlerde faydalanacak hasta sayısı da artacaktır.”