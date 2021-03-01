Covid-19'u atlatan hastalara tek doz aşı yapılacak

İtalya, yeni Başbakan Mario Draghi'nin cuma günü sona eren Avrupa Birliği Liderler zirvesinde Covid-19 aşılarının ilk dozunun yaygınlaşma önerisini hayata geçirmeye çalışıyor. Strateji değişikliğiyle ikinci dozlar için ayrılan yüzde 30 oranındaki aşılarla yaklaşık 2 milyon kişinin kısa zamanda aşılanması planlanıyor.

Euronews'teki haabere göre; Bu yönde ilk adımı İtalya İlaç Ajansı (Aifa) attı. Ajans, Covid-19'u atlatan hastalara tek doz aşı yapılmasının yeterli olacağı kanaatini açıkladı. Sağlık Bakanlığı'nın onay vermesi halinde ülkede Covid-19 geçirmiş 2 milyon 400 bine yakın kişiye tek doz aşı kullanılacak.

Mario Draghi, ilk kez katıldığı AB Liderler Zirvesi'nde son dönem yapılan araştırmaları örnek göstererek tüm Avrupa'da önceliğin ilk doz aşı uygulamasına verilmesini önermişti.

İtalya Başbakanı'nın önerisi AB tarafından kabul görmese de İtalya'nın kendi sorumluluğunda strateji değiştirebileceği ifade edildi.