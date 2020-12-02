Covid-19 testi pozitif çıkan ihtiyaç sahibi vatandaşlara kahvaltı ve sıcak yemek

Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar’ın büyük önem verdiği, halkın ihtiyaçlarını belirleyip, giderilmesini sağlayan, sorunları ilgili birimlere aktaran ve şefkat köprüleri kuran Adana Büyükşehir Belediyesi Derman Ekipleri bu kez Covid-19 hastalarına kahvaltı ve sıcak yemek ulaştırıyor.

Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar, “Covid-19 testi pozitif olan ihtiyaç sahibi vatandaşlarımıza kahvaltı ve sıcak yemek bizden” mesajı verdi.

e-Devlet ve e-Nabız üzerinden Covid-19 pozitif olunduğunu gösterir belgenin Whatsapp hattı üzerinden Adana Büyükşehir Belediyesi’ne gönderilmesi halinde Derman ekipleri kahvaltı ve sıcak yemek ulaştıracak. Kahvaltı ve sıcak yemek servisi, karantina süresi bitene kadar devam edecek.