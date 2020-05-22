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COVID-19 TEDAVİSİNDE YENİ YÖNTEM

FibroGenesis, kovid-19'a benzer akciğer iltihaplanmasının hayvan modelinde Pneumo Blast ürününün önemli etkinliğe sahip olduğunu açıkladı.

COVID-19 TEDAVİSİNDE YENİ YÖNTEM

FibroGenesis, kovid-19'a benzer akciğer iltihaplanmasının hayvan modelinde Pneumo Blast ürününün önemli etkinliğe sahip olduğunu açıkladı.

22 Mayıs 2020 Cuma 14:44
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COVID-19 TEDAVİSİNDE YENİ YÖNTEM

ABD'li ilaç firması Fibro Genesis, kovid-19'a benzer akciğer iltihaplanmasının hayvan modelinde PneumoBlast ürününün önemli etkinliğe sahip olduğunu açıkladı. Yapılan açıklamaya göre; fare bağışıklık sistemi, hiper-aktivasyon moduna girecek şekilde uyarılarak kovid-19'a benzer semptomlar elde edilmiştir. Kovid-19 simülasyonu sağlandığında PneumoBlast uygulaması, akciğerde sıvı birikmesinde önemli seviyede azalma sağlamıştır. Ayrıca, inflamatuar hücre infiltrasyonunda azalma ve kovid-19 hastalarında düşük sağkalımla ilişkili olan interleukin-6 (IL-6) gibi kimyasal medyatörlerin baskılandığı gözlenmiştir.

FibroGenesis Başkanı ve CEO'su Pete O'Heeron, bu pozitif sonucun ve akciğerlerdeki sıvı birikmesini önemli seviyelerde düşürebilmenin heyecan verici olduğunu belirterek, "Kök hücrelerle kıyaslandığında fibroblastlar daha sağlamdır ve güçlü bir hücre kaynağıdır. Bu veriler aynı zamanda PneumoBlast ürününün hem inflamasyonun ve sıvı birikmesinin bastırılmasında, hem de kovid-19 virüsünün akciğerlerde sebep olduğu hasarın giderilmesinde etkin olduğunu göstermiştir. Şimdiye kadar elde ettiğimiz en iyi sonuç'' dedi.

Firmanın Bilim Direktörü Dr. Tom Ichim ise şöyle konuştu: "Bu birincil veriler, oldukça ikna edicidir ve derhal klinik deneylerle test edilmelidir. Yaptığımız çalışmalar, PneumoBlast tedavisinin test edilen tüm parametreler açısından BMSC'lerden çok daha iyi performans gösterdiğini ortaya koymuştur. Umut verici etkinlik verileri ve mevcut insan güvenliği verileri göz önünde bulundurulduğunda yeni ürününün kovid-19 kaynaklı akciğer hastalığı yaşayan hastalar için yeni bir umut kaynağı olacağına inanıyorum."

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