Covid-19 sonrası ileriye dönük risklere dikkat

Uzman Dr. Nadir Moustafa, Covid-19 enfeksiyonu geçiren kişilerin uzun dönem içinde vücutta karşılaşabileceği riskler hakkında bilgi vererek, "Covid-19 enfeksiyonunu hafif veya ağır şikayetler ile geçiren ve iyileşen ya da fark etmeden geçirmiş olabilecek kişilerde, yapılan araştırmalar sonucu uzun dönem içinde olabilecek sorunlar ortaya kondu" dedi.

Uzman Dr. Nadir Moustafa, Covid-19 enfeksiyonu geçiren kişiler için önemli bilgiler paylaştı. Yapılan araştırmalar sonucu uzun dönem içinde olabilecek sorunlar hakkında bilgi veren Dr. Moustafa, "Hastalarda uzun dönemde akciğerin geçici iyileşebilen bozuklukları görülebilir. Bu rahatsızlıklar, hava yolu hastalıkları; bronşit, bronşiolit, astım benzeri bulgular, mikropsuz zatürre (organize pnömoni) rahatsızlıkları olarak karşımıza çıkabilir. Covid-19 sonrası hastalarda akciğerin kalıcı iyileşmeyen bozuklukları da görülebilir. Hastalığı ağır geçiren kişilerde akciğerin büzüşmesi ve sertleşmesi ile akciğer içinde kalıcı hasar görülme ihtimali yüzde 1-15’tir. Akciğer damarları içinde pıhtı (pulmoner emboli) erken dönemde görülme ihtimali yüzde 8-30’dur. Covid-19 enfeksiyonu sonrası toplar damarlarda pıhtı görülme ihtimali yüzde 25’dir. Enfeksiyonun ardından atardamarlarda pıhtı görülme ihtimali yüzde 3.7, hastanede yatmış olanlarda kalp tutulumu görülme ihtimali yüzde 20-30’dur” dedi.

Koku alma bozukluğu

Hastalarda Covid-19 enfeksiyonu sonrasında; koku alma bozukluğu, zihinsel bulanıklık, ishal ve karın ağrısı da görülebileceğini kaydeden Özel Era Radyoloji Merkezinde görevli Uzman Dr. Nadir Moustafa, şöyle devam etti:

"Koku alma bozukluğu görülme ihtimali tanı anında yüzde 48’dir; ancak sonrasında kalıcı olan vakalar çok azdır. Kalıcı koku kaybı varsa beyin MR’ı çekilmelidir. Zihinsel bulanıklık görülme ihtimali yüzde 15’dir. Eğer bilinç bozukluğu, nöbet geçirme veya felç de eklenirse tanı için Beyin MR görüntüleme istenebilir."