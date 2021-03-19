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Covid-19 saç dökülmesini de tetikledi

Covid-19 pandemisinin sebep olduğu kaygı ve stres, bağışıklık sistemini zayıflattığı gibi saç dökülmesi gibi birçok soruna da neden oluyor. Covid-19 enfeksiyonu geçirmeye bağlı saç dökülmesinin arttığını dile getiren Dermatoloji Uzmanı Dr. Armin Müştak, "Hastalığa yakalananlar, enfeksiyonu ağır geçirmeleri ve kullanılan antiviral tedaviler nedeniyle iyileşmeden sonraki aylarda yoğun bir saç dökülmesi sorunuyla karşı karşıya kalabiliyor" dedi.

Sağlık 19.03.2021, 09:17
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Covid-19 saç dökülmesini de tetikledi

Covid-19 pandemisinin sebep olduğu kaygı ve stres, bağışıklık sistemini zayıflattığı gibi saç dökülmesi gibi birçok soruna da neden oluyor. Covid-19 enfeksiyonu geçirmeye bağlı saç dökülmesinin arttığını dile getiren Dermatoloji Uzmanı Dr. Armin Müştak, "Hastalığa yakalananlar, enfeksiyonu ağır geçirmeleri ve kullanılan antiviral tedaviler nedeniyle iyileşmeden sonraki aylarda yoğun bir saç dökülmesi sorunuyla karşı karşıya kalabiliyor" dedi.

Geçen yıl mart ayında başlayan pandemi sürecinde birçok hastalığın görülme sıklığında artış yaşandı. Bu sorunlardan biri de saç dökülmeleri. Pandemi süresi boyunca birçok kişinin saç dökülmesi sorunuyla karşı karşıya kaldığını ve şikayetler nedeniyle doktora başvurduklarını dile getiren Dermatoloji Uzmanı Dr. Armin Müştak, "Yaşanılan stres ve kaygı, vücudun bağışıklık sistemini zayıflatıyor. Stres hormonları, saçların fizyolojik yaşam döngüsüne ve saç kök hücrelerine de etki ederek saç dökülmesini arttırıyor. Covid-19 enfeksiyonuna yakalanan hastalarda ise yüksek ateşle geçirilen sürenin uzunluğu ve kullanılan antiviral ilaçlar nedeniyle iyileşmeden sonraki aylarda yoğun bir saç dökülmesi sorunu ortaya çıkabiliyor" uyarısında bulundu.

Saçların en büyük düşmanı stres

Saç dökülme nedenleri arasında; yaşın, genetik yapının, kullanılan ilaçların, yanlış diyetlerin, hormon dengesizliklerin, gebelik, doğum yapmak ve sağlıksız beslenmenin yer aldığını dile getiren Dermatolog Müştak, "Bu nedenlerin dışında geçirilen enfeksiyonlar da saç dökülmelerini tetikliyor. Pandemi sürecinde yaşanılan stres ve kaygı artışı da saç dökülmelerinin artmasının en büyük nedeni. Covid-19 geçiren hastalar, hem enfeksiyona maruz kalmak hem de stres yaşamaları nedeniyle saç dökülmeleriyle karşı karşıya kalıyor. Ancak bu durum doğru tedavi yöntemleri ve sağlıklı beslenme ile 5-6 ay içerisinde düzeltilebiliyor" dedi.

Başka hastalıkların habercisi olabilir

Pandemi sürecinde artış gösteren saç dökülmelerinin ihmal edilmeden bir doktora gösterilmesi gerektiği uyarısında bulunan Dermatolog Müştak, "Saç dökülmesi altta yatan birçok hastalığın da habercisi olabiliyor. Stres, kaygı, ağır seyreden enfeksiyon hastalıkları, uzun süren yüksek ateş gibi etkenler saç dökülmelerine neden olabilir. Sağlıklı bir bireyde, saçlar büyüme, dinlenme ve dökülme evresinden geçer. Saçlar ortalama 4 ile 6 yıl kadar yaşam ömrüne sahiptir. Dinlenme süresinden sonra dökülmeye başlamaları normal bir durumdur. Günde ortalama 100-150 adet saç telinin dökülmesi normal kabul edilir. Eğer bu oranın üstünde bir dökülme yaşanıyorsa ve bu süre 3-6 aydan uzun sürüyorsa, mutlaka doktora başvurulması gerekiyor. Çünkü saç dökülmeleri başka ciddi hastalıkların da habercisi olabiliyor" diye konuştu.

Sağlıklı saçlar için doğru beslenmek önemli

Saç dökülmelerinin önüne geçilmesinde sağlıklı beslenmenin de çok önemli bir yer tuttuğuna dikkat çeken Dermatolog Müştak, şu bilgileri verdi:

"Saç dökülmelerini sağlıksız beslenmek ve yanlış yapılan diyetler de tetiklemektedir. Bu nedenle öncelikle beslenmenize özen göstermeli ve saç sağlığına iyi gelen besinlere sofralarınızda yer vermelisiniz. Özellikle protein ve demirden zengin beslenin. Kırmızı et, beyaz et, somon, yoğurt, yumurta, kuru baklagiller, koyu yeşil sebzeler, meyveler, badem, avokado gibi gıdaları beslenme listenize ekleyin. Haftada 2 kez balık, 2 kez kırmızı et, her gün 1 yumurta, 1 kase yoğurt ve salata saç sağlığınıza iyi gelecektir. Gün içerisinde fazlaya kaçmadan meyve tüketmeye de özen gösterin."
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