Covid-19 PCR testi Medicana'da başladı



Sağlık Bakanlığı izni ile yurt dışı seyahati yapacak olan kişilere, profesyonel sporcuların müsabakalar öncesi ve mevzuatta zorunlu tutulan hallerinde gereken Covid-19 PCR testi Medicana Bursa Hastanesinde yapılmaya başlandı. Hijyenik hastane koşullarında, cumartesi ve pazar günleri de dahil 24 saat hizmet vermektedir.

Medicana Bursa Hastanesi'nde başlanan Covid-19 testine vatandaşlar yoğun ilgi gösterdi.