Covıd-19 pandemisinde yapay zekâ kullanımı

Eskişehir Osmangazi Üniversitesi (ESOGÜ) Tıp Fakültesi, Halk Sağlığı Anabilim Dalı öğretim üyesi Doç. Dr. Muhammed Fatih Önsüz, araştırma görevlileri Dr. Feyza Nehir Öznur Muz ve Dr. Ali Kılınç tarafından yazılan “COVID-19 Pandemisinde Yapay Zekânın Kullanımı” adlı makalede, yapay zekânın, öngörüsü yüksek, temel sağlık hizmetlerini destekleyici politikalar yürütülmesine olanak sağlayabileceği vurgulandı.

Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Türk Dünyası Uygulama ve Araştırma Merkezi Halk Sağlığı Dergisi’nde (ESTÜDAM) yayınlanan makalede, yapay zekâ ve robotların sağlık sistemimizin bir parçası haline gelmekte olduğu, yapay zekânın hava kirliliği epidemiyolojisi, su mikrop tespiti yaşlı bakımı izleme gibi toplum sağlığını geliştirme alanlarından; intihara meyil düşünceli risk altındaki bireylerin izlemi gibi çok geniş bir yelpazede kullanım olanağı sağladığı belirtildi.

"Yapay zekâ kullanımının halk sağlığı hedefleri arasında bulunmalı"

Özellikle ilaç geliştirme sanayisinde yapay zeka sayesinde yeni gelişme ve yeni keşifleri takip etmenin işlem süreçlerini kolaylaştırdığı, daha düşük maliyetle büyük potansiyellerin elde edildiği bildirildi. Yapay zekânın COVID-19 hastalığına karşı başlıca altı alanda; erken uyarı sistemi, izleme ve tahmin, veri kontrol panelleri, tanı ve prognoz, tedaviler ve sosyal hayat kontrolünde kullanılabileceği gündeme getirilirken veri gizliliğini koruma ile halk sağlığını gözetmek arasında dikkatli bir denge kurulması gerektiği de vurgulandı.

Kimlerin bulaşıcı olduğuna dair toplanan verilerin temaslı takibini kolaylaştırdığı belirtilerek yapay zekâyı olumlu yönde geliştirmenin önemine dikkat çekildi. Yapay zekâ kullanımının halk sağlığı hedefleri arasında bulunması gerektiğinin altı çizilirken şu ifadelere yer verildi:

"Sağlık çalışanlarının artan iş yükünü azaltmak için de kullanılabilir"

“Yapay zekâ salgın esnasında hızla artan vaka sayısı sebebiyle sağlık çalışanlarının artan iş yükünü azaltmak için de kullanılabilir. Eğitim amaçlı sistematik programlar ile sağlık çalışanlarına multidisipliner yaklaşım eğitim olanağı sunulabilir. Veri analizleri sayesinde bilgiler güncel tutulabilir. Yoğun enfeksiyon bölgeleri taranarak hastane doluluk, yatak ve sağlık çalışan sayısına olan ihtiyacı tahmin ederek olası krizleri çözmede kullanılabilir. Yapay zekâ gelecekte sağlık yönetiminde hayatımızı kolaylaştırarak, tüm salgınlara karşı savaşmak için önemli bir teknoloji haline gelecektir. Birçok hastalıkla mücadelede sosyal ve ekonomik zararları minimumda tutan, öngörüsü yüksek, temel sağlık hizmetlerini destekleyici politikalar yürütülmesine de olanak sağlayacaktır.”