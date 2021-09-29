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Covid-19 pandemisi yüzünden enfeksiyon hastalarına yetişilemiyor

KTÜ Tıp Fakültesi Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Selçuk Kaya, “Korona virüs vakaları yüzünden özellikle son 2 yılda birçok enfeksiyon hastalığına aciliyet dışında istediğimiz ilgiyi ne yazık ki gösteremedik" dedi.

Sağlık 29.09.2021, 09:49
Covid-19 pandemisi yüzünden enfeksiyon hastalarına yetişilemiyor

KTÜ Tıp Fakültesi Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Selçuk Kaya, “Korona virüs vakaları yüzünden özellikle son 2 yılda birçok enfeksiyon hastalığına aciliyet dışında istediğimiz ilgiyi ne yazık ki gösteremedik" dedi.

Trabzon’da artan korona virüs (Covid-19) vakaları yüzünden hastanelerin servis ve yoğun bakım ünitelerinde yoğunluk yaşanırken, artan yoğunluk yüzünden bazı hastanelerin sadece Covid hasta takibi yaptığı kaydedildi. KTÜ Tıp Fakültesi Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Selçuk Kaya, enfeksiyon hastalığına aciliyet dışında istenilen ilgiyi gösteremediklerini ifade ederek, “Korona virüs vakaları yüzünden özellikle son 2 yılda birçok enfeksiyon hastalığına aciliyet dışında istediğimiz ilgiyi ne yazık ki gösteremedik" dedi.

"Covid hastalarına odaklandık"

Kaya, enerjilerini Covid hastalarına odakladıklarını belirterek, ”Covid, yaklaşık 1 buçuk, 2 yıl gündemimizin ana maddesi oldu. Gündeme geldiği günden bu güne kadar hastaları tedavi ve takip etmede belli bir deneyim kazandık. Özellikle pandeminin ilk dönemlerinde diğer birçok enfeksiyon hastalığı ve enfeksiyon dışı sorunlar pandemi korkusu nedeniyle maalesef yeterince irdelenemedi. Covid dışında şu dönem deri ve yumuşak doku enfeksiyonları başta olmak üzere üriner enfeksiyonlar, gastroenteritler gibi diğer birçok enfeksiyon hastalığını da görmekteyiz. Buradaki en önemli sıkıntı; enerjinin, donanımın büyük çoğunluğunun Covid üzerine odaklanmış olması. Fiziki kapasitenin büyük çoğunluğu Covid hastalarına addedildiği için diğer hastaları yatırırken ciddi yer sorunu yaşıyoruz. Tabii ki bu hastaları Covid servisi dışında ayrı servislerde takip ediyoruz ve talep de çok büyük. KTÜ olarak ağırlıkla eğitim ve araştırmayla mükellef bir hastane olmamıza rağmen adeta rutin hizmet hastanesi gibi Covid dışı diğer enfeksiyon hastalarını da üstlenmek durumunda kalmış olduk. Covid yoğunluğu nedeniyle bazı hastanelerin Covid dışı enfeksiyon hastalarını çok fazla sahiplenemeyişi de bunda büyük bir etken oldu" dedi.

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