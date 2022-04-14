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“Covid-19 Pandemisi ve Kalp Sağlığı” paneline yoğun ilgi

Sağlık Bilimleri Üniversitesi Koşuyolu Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi, 11-17 Nisan Kalp Sağlığı Haftasında “Covid-19 Pandemisi ve Kalp Sağlığı” temalı panel gerçekleştirdi. Panele sağlık personelleri yoğun ilgi gösterdi.

Sağlık 14.04.2022, 16:24
“Covid-19 Pandemisi ve Kalp Sağlığı” paneline yoğun ilgi

Sağlık Bilimleri Üniversitesi Koşuyolu Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi, 11-17 Nisan Kalp Sağlığı Haftasında “Covid-19 Pandemisi ve Kalp Sağlığı” temalı panel gerçekleştirdi. Panele sağlık personelleri yoğun ilgi gösterdi.

Sağlık Bilimleri Üniversitesi Koşuyolu Yüksek İhtisas Eğitim Araştırma Hastanesi’nin ev sahipliğinde 11-17 Nisan Kalp Sağlığı Haftası’nda “Covid-19 Pandemisi ve Kalp Sağlığı” konulu seminer düzenlendi. Panele; İl Sağlık Müdürü Prof. Dr. Kemal Memişoğlu, Sağlık Bilimleri Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Yunus Karakoç, Sağlık Bilimleri Üniversitesi Hamidiye Uluslararası Tıp Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Tolga Saraçoğlu, İstanbul Kamu Hastanesi Hizmetleri 1. Bölge Başkanı Uz. Dr. Habip Yılmaz ile Başkan Yardımcısı Dr. Öğretim Üyesi Bilal Günaydın, Kalp ve Damar Cerrahisi Derneği Genel Sekreteri Doç. Dr. Murat

Saygın ile birçok sağlık profesyoneli katılım sağladı.

Panelin moderatörü olan Koşuyolu Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi Başhekimi Porf. Dr. Kaan Kırali, açılış konuşmasında Koşuyolu Ekibi’nin pandemideki misyonuna değinerek tüm sağlık çalışanlarına teşekkürlerini sundu. Pandemi nedeniyle kalp sağlığı merkezlerine başvuru yapmaya çekinen kalp hastalarının artık başvuru yapabileceklerini belirtti.

“Biz temizlik personelinden, güvenlik personeline, hekiminden hemşiresine kadar iyi bir ekibiz”

Panele konuşmacı olarak katılım sağlayan İl Sağlık Müdürü Prof. Dr. Kemal Memişoğlu, pandemi sürecinde bürokratik mücadeleyi anlattı. Bu neticede dünyada ve ülkemizde vakalar görülmeye başlandığında Türkiye’de ve İstanbul özelinde alınan önlemleri katılımcılar ile paylaştı. Alınan önlemlerle, sağlık çalışanlarının mücadelesine değinen Memişoğlu, “Biz temizlik personelinden, güvenlik personeline, hekiminden hemşiresine kadar iyi bir ekibiz.” dedi. Akabinde Koşuyolu Ekibine teşekkür etti. Türkiyenin en değerli ve en yetenekli yetenekli insanların da sağlık sektöründe olduğunu beyan etti. Ayrıca aşı konusu hakkında da açıklama yapan Memişoğlu, toplumun aşıya katılımı ve uyumu konusunda memnun olduğunu belirtti.

“Katılımcılar ve hastanemizde ki tüm akademisyenler bu toplantıyı büyük bir keyifle ve yeni bilgiler öğrenerek tamamladı”

Koşuyolu Yüksel İhtisas Eğitim Araştırma Hastanesi Başhekimi Prof. Dr. Kaan Kırali, ise “Bu hafta kalp sağlığı haftası, her yıl nisan ayının ikinci veya üçüncü haftası olarak bu etkinlik kutlanıyor. Etkinlik, hem tüm Dünyada hem de tüm Türkiye’de kutlanıyor. Bu şekilde biz toplumda hem farkındalık oluşturmak hem de çalışan tüm sağlık ekiplerine kalp sağlığının ne kadar önemli olduğunu ve bir kez daha insan sağlığının kalpten başladığı noktasında herkesi bilinçlendirmek istiyoruz. Bu amaçla bir toplantı düzenledik. Katılımcılar ve hastanemizde ki tüm akademisyenler bu toplantıyı büyük bir keyifle ve yeni bilgiler öğrenerek tamamladılar. Toplantı da biz hem 2 yıllık pandemi sürecinde Türkiye neler yaşadı, İstanbul neler yaşadı, biz hekimler neler yaşadık gibi konuları geniş bir perspektifle ele aldık” dedi.

Katılımcıların görüş ve önerileri ile interaktif bir şekilde gerçekleşen panel toplu fotoğraf çekimi ile tamamladı.

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