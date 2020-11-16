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Covid-19 olan doktordan vatandaşlara uyarı

Manisa’nın Soma ilçesinde İlçe Devlet Hastanesi’nde korona virüs tedavisi gören İç Hastalıkları uzmanı Dr. Canan Sabay, vatandaşları Covid-19 hastalığına karşı uyardı.

Sağlık 16.11.2020, 14:07
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Covid-19 olan doktordan vatandaşlara uyarı

Manisa’nın Soma ilçesinde İlçe Devlet Hastanesi’nde korona virüs tedavisi gören İç Hastalıkları uzmanı Dr. Canan Sabay, vatandaşları Covid-19 hastalığına karşı uyardı.

Sosyal medya aracılığıyla paylaştığı görüntülerde zor nefes alıp verdiği görülen Dr. Canan Sabay vatandaşlara da uyarılarda bulunarak, "Kesik nefesle başladı. Hastaneye geldiğim güne göre daha iyiyim. Ben hiç maskesiz, siperliksiz çalışmadım. Kendimi çok korudum. Ama yine de olmadı. Zor durumda kalmadıkça lütfen kalabalık ortamlara girmeyelim. Teması azaltın. İhtiyaçlarınızı internetten alın. Sokağa çıkmayın. Hepinizi çok seviyorum." dedi.
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