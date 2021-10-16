Covid-19 nedeniyle hayatını kaybeden sağlıkçılar için anıt fidan dikildi

Türk Anesteziyoloji ve Reanimasyon Derneği (TARD), Anestezi Günü’nde TARD Hatıra Ormanı’nda fidan dikti. Hatıra ormanına dikilen fidanlar Covid-19 nedeni ile hayatını kaybeden sağlık çalışanları adına işaretlendi.

TARD, 16 Ekim Anestezi Günü sebebi ile TARD Hatıra Ormanı’nda fidan dikimi gerçekleştirdi. Hatıra ormanına dikilen fidanlar covid-19 nedeni ile hayatını kaybeden anestezi doktorları ve teknikerleri adına işaretlendi.

Dünyanın zor bir dönemden geçtiğini yaptığı paylaşımda belirten TARD, “Biz TARD 2021 kongre temamızı, hayatta umudunu kaybetmekten daha kötü bir şey olmadığı bilinci ile pandemide kaybettiğimiz umudumuzu yeniden canlandırmak için ‘Bir Nefes Umut’ olarak belirledik. Biliyoruz ki yaşamak ve nefes almak için önce umut etmek gerekir. Çünkü her nefes bin umuttur” ifadelerini kullandı.

“TARD Hatıra Ormanı’nda anıt ağaçlar dikerek ‘Geleceğimize Bir Nefes Umut’ olmayı istedik”

Türkiye’de yaşanan doğal afetlerde doğanın ve ağacın öneminin hatırlattığını yazılı açıklamada aktaran TARD, şöyle devam etti: “Pandemi ile yakın zamanda yaşadığımız yurdumuzun birçok yerinde peş peşe çıkan orman yangınları ve sel felaketleri hepimizin yüreğini dağlamıştır. Bu felaketlerle birlikte ağacın, ormanın, geleceğe nefesin önemi hatırlandı. Biz de Türk Anesteziyoloji ve Reanimasyon Derneği olarak hayatta umudunu kaybetmekten daha kötü bir şey olmadığı bilinci ile çocuklarımıza umut olabilmek için ‘TARD Hatıra Ormanı’nı’ gerçekleştirdik. 16 Ekim Dünya Anestezi Gününde Fidanlarımızı dikerek ‘Geleceğimize Bir Nefes Umut’ olmayı istedik. Bu anlamlı günümüzde Covid savaşında yenik düşen anestezi doktorları, teknikerleri ve bir meslektaşımızın çocuğu, ayrıca yakın zamanda kaybettiğimiz hocalarımız anısına fidanlarımızı dikerek anılarının kalıcı olmasını istedik. Bu şekilde gelecek neslin nefes alınacak bir dünyada yaşaması için katkımızın olmasını istedik”

“Bilimsel gerçeklerin ışığından aşılarını olarak sağlık çalışanlarına bir nefes umut olmalarını istiyoruz”

Pandemi döneminde sağlık çalışanlarının son derece özveri ile çalıştığını ve aşı ile yoğun çalışmanın azalacağını kaydeden TARD, “Bizler Anestezi ve yoğun bakım doktorları özelinde, tüm sağlık çalışanları genelinde şunu ifade etmek isteriz. Bizler artık yorulduk ve tükenmenin eşiğindeyiz. Bizler hastalarımızın en zayıf anlarında yanında olurken halkımızdan da bir isteğimiz var. Onların bilimsel gerçeklerin ışığından giderek aşılarını olmalarını ve bizlere, sağlık çalışanlarına bir nefes umut olmalarını istiyoruz” değerlendirmesini yaptı.