Covid-19 nedeniyle Fas’ta mahsur kalan Türk vatandaşları için tahliye uçuşları başlıyor

Covid-19 salgını nedeniyle ülkeye giriş çıkışları kapatan Fas’ta mahsur kalan Türk vatandaşları için tahliye uçuşlarının başlayacağı açıklandı.

Covid-19’un Omicron mutasyonuyla artışa geçen vaka sayıları nedeniyle ülke sınırlarını kapatma kararı alan Fas’ta mahsur kalan birçok Türk vatandaşının Türkiye’ye dönebilmesi için düzenlenecek olan tahliye uçuşlarının tarihi belli oldu. Türkiye Cumhuriyeti Rabat Büyükelçiliği’nden yapılan açıklamaya göre, Türk vatandaşlarının kısıtlamalardan olumsuz etkilenmemesi için Ocak ayında ilk etapta 3 tahliye uçuşu gerçekleşecek. Kazablanka şehrindeki Mohammed V Havalimanından İstanbul Havalimanına yapılacak istisnai uçuşların detaylarının yer aldığı duyuruda, “Fas hükümetinin hava sahasını tüm yolcu uçuşlarına kapatması nedeniyle Fas’tan ayrılamayan vatandaşlarımızın ve diğer ülke vatandaşlarının ülkemize veya kendi ülkelerine gidebilmeleri amacıyla Türk Hava Yolları 5 Ocak Çarşamba, 7 Ocak Cuma ve 9 Ocak Pazar günü Kazablanka Mohammed V Havalimanından özel seferler düzenleyecektir. Özel seferlerin kalkış saati Fas saatiyle 16.35 olup, biniş (check-in) işlemleri uçuş saatinden bir saat önce sona erecektir. Salgın nedeniyle uçuş öncesi çok sayıda belge kontrolü yapıldığından, uçuş saatinden en az 3 saat önce havalimanında olunması önem taşımaktadır ” ifadelerine yer verildi.

Birçok ülke vatandaşı mahsur kaldı

Öte yandan, yaklaşık 400 Fransız, birçok Belçikalı ve İtalyan da Fas’ın sınırlarını kapatması nedeniyle ülkelerine dönmekte sorun yaşıyor. Sınırların kapatılması kararına hazırlıksız yakalanan Avrupalı turistler, Faslı yetkililerden ve ülkelerinden yardım bekliyor. Fransız, İtalyan ve Belçikalı yetkililer ise sorunu çözmek için en kısa sürede Faslı yetkililerle görüşeceklerini beyan ediyor. Bununla birlikte Hükümet Sözcüsü Mustapha Baitas yaptığı açıklamada Fas’ın; Türkiye, Birleşik Arap Emirlikleri ve Portekiz üzerinden yurtdışında mahsur kalan 5 bin 760 Faslı’nın geri dönmesini sağladığını belirtti.

Fas’ta Omicron alarmı

Geçtiğimiz haftalarda günlük 100 ila 200 arasında seyreden vaka sayılarının bir anda 2 bini geçmesi Fas Sağlık Bakanlığı’nı da teyakkuza geçirdi. Yetkililer artışın; Fas’ta Covid-19’un “3. dalgası” olarak tanımlanabileceğini ifade ederken, göstergeler ise bahsi geçen 3. dalganın 13-19 Aralık haftasında başladığına işaret ediyor. Fas Sağlık Bakanlığı Ulusal Halk Sağlığı Acil Durum Operasyonları Merkezi Koordinatörü Doktor Mouad Mrabet, “Mevcut dalga muhtemelen Delta mutasyonundan daha hızlı ve daha kısa olacak” açıklamasında bulundu.

Omicron mutasyonunun ortaya çıktığı ilk tarihlerden sonra bazı kısıtlamaları tekrar gündemine alan Fas Hükümeti, ülkeye giriş çıkışları 31 Aralık 2021 tarihine kadar durdurmuş, ülkede Omicron mutasyonunun görülmesiyle birlikte ise bu kararın uygulanma süresini 31 Ocak 2022’ye kadar uzatmıştı.